Россиянам напомнили о штрафах за самовольную установку радиаторов

Самовольная установка или замена радиаторов в квартире может обернуться штрафом до 1500 рублей. Об этом РИА «Новости» сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«С точки зрения законодательства, за самовольные действия может наступать административная ответственность. Как правило, применяется статья 7.21 КоАП РФ, и штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 рублей», — сказал он.

Парламентарий пояснил, что речь идёт не просто о бытовом ремонте. Любые изменения в системе отопления затрагивают общее имущество дома и могут повлиять на его работу. Он отметил, что вмешательство в конструкцию отопления способно нарушить баланс подачи тепла. В результате в одних квартирах может стать слишком жарко, а в других — заметно холоднее.

Даже наличие запорной арматуры на батареях, по его словам, не даёт права свободно менять параметры системы. Увеличение числа секций или перенос оборудования может привести к сбоям в работе стояка. В связи с этим Якубовский рекомендовал согласовывать любые работы с управляющей компанией. Такой подход позволяет избежать аварий и сохранить стабильное отопление во всём доме.

