Россиянам дали план действий на случай затопления квартиры соседями

Если соседи затопили квартиру и отказываются возмещать ущерб, порядок действий чётко определён законом, рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, ответственность за ущерб несёт собственник квартиры, из которой произошла утечка, если не доказано иное.

Первым делом нужно остановить воду и вызвать аварийную службу. Затем — пригласить представителей управляющей компании для составления акта о заливе. Это главный документ: в нём фиксируются дата, причина и все повреждения. Если сосед не открывает дверь, акт составляют с двумя незаинтересованными свидетелями. После этого следует обратиться к независимым оценщикам для расчёта стоимости ремонта.

«Это платная услуга, но эти расходы потом можно будет взыскать с виновника. Оценка должна проводиться до того, как вы начнёте делать ремонт», — подчеркнул парламентарий.

Квартиру обязательно фотографируют с привязкой к дате. Далее отправляется письменная досудебная претензия виновнику с копиями акта и отчёта. Если ответа нет, можно идти в суд с иском и всеми документами. Важный нюанс: если причиной стал прорыв общедомового стояка или неисправность кровли, ответственность ложится на управляющую компанию.

«Исковое заявление подаётся в мировой суд, если сумма требований меньше 100 тыс. рублей, или в районный суд, если больше», — отметил депутат ГД РФ в интервью RT.

К слову, потоп в квартире может обернуться кошмаром, если не знать, как правильно действовать. Однако Life.ru объяснил пошагово, как зафиксировать аварию и выбить компенсацию.