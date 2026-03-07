«Имеете право»: На какое требование в платёжке за ЖКУ можно смело забить

Россияне, получившие квитанции за февраль со сроком оплаты до 10 марта, могут не спешить с платежом. По новым правилам внести деньги разрешено до 15-го числа. Об этом журналистам рассказал общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он напомнил, что изменения вступили в силу с 1 марта.

Теперь платёжные документы за жильё и коммунальные услуги граждане должны получать не позднее 5-го числа месяца. Оплатить начисления за предыдущий период необходимо до 15-го. По словам специалиста, старая дата в платёжках может появляться из-за технической ошибки: расчётные центры и управляющие компании иногда не успевают сразу обновить шаблоны.

«Если в вашей квитанции за февраль всё ещё стоит «10 марта», тут может быть причина в обычном «человеческом факторе». Расчётные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по «старинке». Не паникуйте, если вы видите в квитанции «Просим оплатить счёт до 10 марта». Юридически вы уже имеете право платить до 15-го», — пояснил Бондарь.

Эксперт напомнил, что пени могут начисляться только после фактической просрочки. Если их попытаются добавить раньше установленного срока, это будет нарушением, на которое можно пожаловаться в жилищную инспекцию. Он также посоветовал сообщить о неправильной дате в управляющую компанию. Сделать это можно через систему ГИС ЖКХ или мобильное приложение «Госуслуги.Дом», пишет РИА «Новости».

Напомним, с 1 марта заработали новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Если ранее крайний срок был установлен 10-м числом каждого месяца, то теперь — 15-м. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это сделано для удобства граждан, так как многие получают зарплату как раз в старый срок оплаты, что мешает вовремя закрывать квитанции и планировать бюджет.