В России заработали новые нормы о сроках оплаты за услуги ЖКХ

В России вступил в силу нормативный акт, меняющий правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. О нововведениях напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно новым правилам, россияне должны получать платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца. Внести оплату по этим квитанциям можно не позднее 15-го числа. Нормы начали действовать с 1 марта 2026 года.

Володин отметил, что изменения внесены для удобства граждан, поскольку многие получают заработную плату как раз 10-го числа, что позволяет им планировать бюджет и своевременно оплачивать счета.

