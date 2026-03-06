Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 08:24

В России заработали новые нормы о сроках оплаты за услуги ЖКХ

Обложка © ТАСС / Александра Попова

Обложка © ТАСС / Александра Попова

В России вступил в силу нормативный акт, меняющий правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. О нововведениях напомнил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Согласно новым правилам, россияне должны получать платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца. Внести оплату по этим квитанциям можно не позднее 15-го числа. Нормы начали действовать с 1 марта 2026 года.

Володин отметил, что изменения внесены для удобства граждан, поскольку многие получают заработную плату как раз 10-го числа, что позволяет им планировать бюджет и своевременно оплачивать счета.

Наша жизнь изменится с 1 марта 2026 года: Пенсии, алименты, платёжки ЖКХ и заселение в отели
Наша жизнь изменится с 1 марта 2026 года: Пенсии, алименты, платёжки ЖКХ и заселение в отели

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили обязать банки лично контролировать стройку частных домов. Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил механизм, согласно которому все операции по выводу денег с эскроу-счетов должны проходить при личном присутствии представителя банка, подрядчика и самого клиента. Это исключит возможность подделки подписей и подлога документов — именно так строительные фирмы обманули сотни россиян, оставив их без жилья и с миллионными долгами.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ЖКХ
  • Вячеслав Володин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar