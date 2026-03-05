Владимир Путин
В Госдуме предложили обязать банки лично контролировать стройку частных домов

Обложка © Life.ru

В Госдуме предложили обязать банки контролировать подписание актов выполненных работ при строительстве частных домов и дач. Как сообщили в пресс-службе ЛДПР, инициатива разработана после серии публикаций SHOT о мошенничествах с эскроу-счетами.

Зампред Госдумы Борис Чернышов предложил механизм, согласно которому все операции по выводу денег с эскроу-счетов должны проходить при личном присутствии представителя банка, подрядчика и самого клиента. Это исключит возможность подделки подписей и подлога документов — именно так строительные фирмы обманули сотни россиян, оставив их без жилья и с миллионными долгами.

SHOT ранее рассказывал о случаях мошенничества на Дальнем Востоке, в Подмосковье, Кировской области и Башкирии. Сейчас при траншевой ипотеке в ИЖС подрядчик может отчитаться об окончании этапа без клиента и запросить остаток средств — банкам достаточно акта с подписью заказчика.

Документ уже направлен на рассмотрение министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Ранее Life.ru предупредил дачников о риске лишиться участка из-за долгов. Участок могут изъять, если у должника уже есть другое жильё, например квартира в городе. Однако в некоторых случаях риск потерять дачу сохраняется, даже если она является единственным местом для проживания.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

