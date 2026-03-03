Владимир Путин
3 марта, 12:59

Россияне массово уходят от ипотеки и бьют рекорды по покупке квартир за наличку

Обложка © Life.ru

В России доля сделок с недвижимостью без ипотечных кредитов увеличилась и достигла 68% по итогам 2025 года. Это максимальный показатель за последние пять лет, пишет РБК, проанализировав данные Росреестра и Роскадастра.

В прошлом году граждане РФ заключили примерно 2 миллиона сделок с недвижимостью, используя не кредитные деньги, а собственные накопления. По мнению аналитиков, опрошенных изданием, такой итог показывает адаптацию рынка к новым экономическим реалиям. Чаще всего за наличку россияне покупали квартиы — 74% всех сделок. Далее идут нежилые объекты (18%) и машино-места (7%).

По предварительным прогнозам, если ключевая ставка продолжит снижаться, то спрос на ипотеку может вновь поползти вверх. Однако покупка недвижимости за собственные средства может остаться превалирующей на рынке, хотя и упадёт, предположительно, до 59% в общем объёме всех сделок. При этом по-прежнему россияне предпочитают в сегменте недвижимости приобретать квартиры в новостройках, а не на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной видеофиксации нотариальных сделок с недвижимостью для борьбы с мошенничеством. Как рассказал лидер партии Леонид Слуцкий, это необходимо для защиты пожилых людей, которые зачастую, подписывая документы, не осознают, что соглашаются на продажу, а не на аренду или временную регистрацию.

