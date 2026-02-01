В России предложили снимать на видео все сделки с недвижимостью

ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной видеофиксации нотариальных сделок с недвижимостью для борьбы с мошенничеством. Об этом «Газете.ru» рассказал лидер партии Леонид Слуцкий. По его словам, это необходимо для защиты пожилых людей, которые зачастую, подписывая документы, не осознают, что соглашаются на продажу, а не на аренду или временную регистрацию.

«Сейчас у нотариусов нет обязанности фиксировать свои действия при работе с населением. Мы считаем, что эту обязанность необходимо ввести», — отметил парламентарий.

Законопроект также предусматривает хранение видеозаписей в течение всего срока уголовного преследования. Как указано в пояснительной записке, эта инициатива призвана снизить количество мошеннических действий в отношении граждан, которые могут не полностью понимать суть совершаемых юридических действий.

К слову, сфера купли-продажи недвижимости привлекает мошенников, которые используют поддельные документы, доверенности и свидетельства о наследстве, чтобы завладеть чужими квартирами. Однако россиянам рассказали, как распознать подделку и избежать серьёзных финансовых потерь.