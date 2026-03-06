Право на тепло и чистоту: Инструкция, как заставить УК работать и вернуть деньги за плохой сервис

Проблемы с грязью в подъезде и недостаточным отоплением в многоквартирных домах решаются в соответствии с законодательством. Управляющая компания обязана выполнять свои обязанности и компенсировать некачественные услуги. Об этом Life.ru рассказала арбитражный управляющий Минюста РФ, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова.

«Сначала необходимо задокументировать нарушения. Сделайте фото или видео состояния подъезда и батарей. Измерьте температуру в помещении. Требуемый минимум зимой — +18°C, в угловых квартирах — +20°C или выше», — поделилась эксперт.

Далее оформите акт вместе с соседями. Впишите дату, время, суть нарушений и подписи как минимум трёх жильцов. Зафиксируйте проблему звонком в диспетчерскую службу УК. Затем подготовьте претензию в адрес УК на двух экземплярах с регистрацией приёма или отправкой заказным письмом. Укажите факты нарушений и приложите материалы.

Требуйте исправить ситуацию за 10 дней. Запросите перерасчёт платежей с уменьшением до 30 процентов по правилам Постановления №354. Компания должна отреагировать за 3–10 рабочих дней и скорректировать начисления. Если реакции нет, обратитесь в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или портал ГИС ЖКХ. Эти инстанции организуют проверку и наложат санкции, уточняет специалист. Для отопления организуйте замеры теплоносителя. Перерасчёт рассчитают по коэффициенту до 0,15 от объёма отклонений.

«При отсутствии результата подайте иск в суд. Для сумм до 500 тысяч рублей обращайтесь к мировому судье. Требуйте вернуть переплату. Добавьте неустойку по ставке рефинансирования ЦБ после 30 дней задержки. Просите штраф в половину от суммы взыскания. Компенсируйте моральный ущерб. Госпошлина обычно не требуется для таких дел. Приставы обеспечат исполнение. На мой взгляд, практика показывает, что групповое заявление от жильцов увеличивает успех», — заключила собеседница Life.ru.

Кстати, далеко не все строки в квитанциях за коммунальные услуги обязательны к оплате. Некоторые позиции можно законно исключить или добиться их перерасчёта. Подробнее — в материале Life.ru.