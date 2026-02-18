Россиянам напомнили о новых правилах оплаты услуг ЖКХ с 1 марта

С 1 марта 2026 года в России вводится единый порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Согласно новым правилам, платёжные документы должны поступать жильцам не позднее пятого числа каждого месяца, а крайний срок оплаты сдвигается на пять дней — до пятнадцатого числа включительно.

Ранее даты предоставления квитанций разнились в зависимости от региона и управляющей компании, а оплатить счета требовалось до десятого числа. Парламентарий подчеркнул, что изменения особенно важны для пенсионеров, большинство из которых получают деньги в период с десятого по пятнадцатое число. До сих пор нередко складывалась ситуация, когда платить за коммунальные услуги нужно было раньше, чем приходили пенсии.

«С 1 марта эта проблема будет устранена. Квитанция будет приходить заранее, крайний срок оплаты будет соответствовать сроку прихода пенсии. Как итог, начисления можно будет спокойно проверить, а затем оплатить без спешки», — заключил собеседник RT.