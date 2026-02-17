В Госдуме и ФАС начали проверку из-за повышения тарифов ЖКХ

В Госдуме заявили, что совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) уже приступили к разбору полётов из-за резкого роста коммунальных платежей. Поводом стали массовые жалобы россиян: люди начали присылать квитанции, в которых итоговые суммы взлетели в полтора, а то и в два раза.

Как рассказал глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, сигналы от жителей разных регионов вместе с «платёжками» стали поступать с 11 февраля. По его словам, обращение в ФАС направили моментально, и работа уже идёт — есть и первые результаты.

Пахомов напомнил, что правительство одобрило рост тарифов лишь на 1,7%, поэтому всё, что выше этой цифры, автоматически попадает под подозрение. «Должно быть исследовано, расследовано, в случае необходимости наказано и возвращено людям», — приводит слова Пахомова телеграм-канал фракции «Единой России».

В Госдуме уже есть успешный опыт такого взаимодействия с антимонопольщиками. Во время прошлого летнего повышения совместная проверка помогла снять с «раздутых» квитанций 110 миллиардов рублей. В этот раз обещают результат не хуже.

Ранее экс-депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал устроить показательную порку сферы ЖКХ из-за снежных травм россиян. Только за одну неделю в России из-за схода снега с крыш погибли девять человек и ещё 15 получили повреждения.