Весенние перепады давления: что происходит с организмом и как не сломаться в самый опасный сезон
Весной каждый третий жалуется на головную боль, скачки давления и бессонницу без видимой причины. Life.ru объясняет, что такое барическая пропасть и почему апрель — самый коварный месяц для здоровья!
Вы замечали, что весной голова болит особенно часто, настроение скачет без причины, а из постели утром буквально не встать? Нет, это не лень и не авитаминоз, и даже не накопившаяся за зиму усталость. Это барическая пропасть: весной атмосферное давление меняется резче и непредсказуемее, чем в любой другой сезон, и организм попросту не успевает подстроиться под капризы погоды.
Всё дело в том, что весна — время жёсткого столкновения воздушных масс. Холодный воздух с севера налетает на тёплый с юга, погода меняется несколько раз за сутки, и барометр прыгает как ужаленный. Именно поэтому апрель и май — настоящий пик обострений у гипертоников, мигреньщиков и людей с больными суставами. Врачи называют это метеозависимостью, а каждый третий житель планеты знает это слово не из словаря, а по личному опыту.
Что такое «барическая пропасть» и почему это серьёзно
Обычные суточные колебания атмосферного давления — это плюс-минус один-два миллиметра ртутного столба. Организм здорового человека справляется с таким перепадом совершенно незаметно для себя, адаптируясь на автопилоте. Но весной давление способно упасть на четыре, шесть, а иногда и семь миллиметров за несколько часов. Именно такие стремительные изменения врачи и называют барической пропастью.
После падения давление начинает восстанавливаться — и возникает так называемая барическая пила, когда оно то рушится вниз, то прыгает вверх снова и снова. Для человека с сосудистыми проблемами или хроническими заболеваниями этот аттракцион заканчивается головной болью, скачками артериального давления или приступом мигрени. Весна — главный сезон этого явления, и никакой случайности тут нет.
Голова, которая живёт своей жизнью
Весенние головные боли — самая массовая жалоба у терапевтов в этот сезон. Когда атмосферное давление падает, сосуды головного мозга расширяются, а уровень серотонина, «гормона хорошего настроения», который заодно оказывает болеутоляющее действие, в мозге резко снижается. Одновременно меняется давление в носовых пазухах, и всё это вместе бьёт по голове с неожиданной силой.
В итоге возникает ощущение, будто голова сделана из свинца. Добавьте сюда порывистый весенний ветер, который раздражает рецепторы на коже головы, и получите идеальный рецепт мигрени. Согласно американской статистике, половина из 45 миллионов людей, ежегодно обращающихся к врачу с головными болями, называют именно перемену погоды главным триггером своих приступов.
Давление против давления: война в сосудах
Атмосферное и артериальное давление связаны напрямую, и весной эта связь становится особенно ощутимой. Когда первое падает, кровеносные сосуды расширяются, кровь циркулирует медленнее, и гипотоники буквально «плывут»: голова кружится, ноги ватные, глаза закрываются, хочется лечь и не вставать до следующего сезона.
Когда атмосферное давление резко растёт, у гипертоников артериальное давление тоже ползёт вверх, сосуды сужаются, кровоток усиливается. В тяжёлых случаях это приводит к гипертоническому кризу. Исследователи зафиксировали: первичные инсульты с кровоизлиянием в мозг случаются значительно чаще именно поздней весной — в дни резкого потепления или похолодания.
Суставы, которые предсказывают погоду лучше барометра
«Крутит колени», «ломит поясницу», «как будто кости ноют» — эти фразы слышит каждый терапевт весной десятки раз в день, и это не фигура речи. При падении атмосферного давления давление внутри суставной полости тоже изменяется, а специальные нервные окончания, барорецепторы, реагируют на это мгновенно и без предупреждения.
У людей с артрозом хрящевая прослойка, которая амортизирует движения, уже разрушена, поэтому суставы особенно остро чувствуют любой перепад. Влажная и прохладная весенняя погода — идеальные условия для суставной боли. Вот почему бабушки так точно предсказывают дождь по своим коленям: это не суеверие и не совпадение, а самая настоящая физиология.
Откуда берутся бессонница и плохое настроение
Перепады давления бьют не только по телу, но и по нервной системе. И порой именно этот удар оказывается самым болезненным. Весной многие жалуются на стойкую бессонницу, беспричинную раздражительность, апатию и полную невозможность сосредоточиться на работе. Медики называют это астеноневротической формой метеозависимости.
Нервная и эндокринная системы попросту не успевают адаптироваться к постоянно меняющимся условиям. В итоге человек хронически недосыпает, накапливает усталость и срывается на близких по пустякам. Та самая весенняя депрессия, о которой все говорят и которую привычно списывают на психологию, нередко имеет вполне конкретную метеорологическую природу.
Кто в группе риска и что с этим делать
Сильнее всего от весенних перепадов страдают люди с заболеваниями сердца, сосудов, бронхов и суставов, а также пожилые, беременные и те, кто уже перенёс инсульт или инфаркт. Но и у вполне здоровых весной адаптационные ресурсы организма напряжены до самого предела, и это важно учитывать. Врачи единодушны: в дни резких перепадов ограничивайте физические нагрузки, пейте больше чистой воды, откажитесь от кофе и алкоголя, спите не меньше восьми часов. Гипертоникам стоит чаще измерять давление и не пропускать плановый приём препаратов. Регулярная умеренная активность вне «барических пропастей» постепенно тренирует адаптацию, и весенние перепады со временем переносятся заметно легче
