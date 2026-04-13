Иван Грозный с ума сходил по этой закуске! Рецепт заедки, которую готовили на Руси

Вы когда-нибудь задумывались о том, как сильно изменилась еда за последние лет 100, например? А что, если копнуть ещё глубже? Какие рецепты существовали на Руси? Тут никаких вам шоколадок и эклеров, их попросту не существует. К тому же сахар тогда был на вес золота, поэтому наши предки иногда выдумывали такое, что сегодня кондитерам в кошмарах снится. Вот, например, забытое лакомство — заедка. Звучит мило, правда? Ивану Грозному тоже нравилось, и это не шутка. Стоит оговориться, что это блюдо представляло собой огурцы с мёдом. Да, не удивляйтесь, о вкусах с Рюриковичами лучше не спорить. Life.ru нашёл рецепт самой любимой закуски великого князя Московского и сейчас всё расскажет. Записывайте!

Готовим любимую закуску Ивана Грозного с Life.ru

Овощи с мёдом? Да, вы не ослышались, а мы не ошиблись. Огурцы тушили в меду до прозрачности, пока они не становились похожи на карамельные цукаты. Получалось странное, но очень интересное лакомство. В чём фишка? Мёд работал как натуральный консервант. Поэтому казаки брали заедку в долгие походы. Это сытно, энергетично и не портится неделями. Ну а царь Иван Васильевич просто баловал себя такой экзотикой на пиру. Сегодня это блюдо вы не найдёте ни в одном ресторане русской кухни. Но вот вам рецепт, если захотите попробовать приготовить заедку дома.

Ингредиенты

Здесь нет ничего сложного, а результат вас очень удивит! Главное — не сомневайтесь в блюде. Иван Грозный любил, а значит, и нам понравится. Итак, что нужно для приготовления заедки? Вам понадобится: огурцы (берите упругие, среднего размера, без горечи);

мёд (3–4 ложки с горкой);

железная сковорода или формочка для запекания.

Процесс приготовления

Итак, когда мы подготовили все ингредиенты, можно приступать к приготовлению. Вот хоть и короткий, но подробный рецепт любимой закуски царя.

Вернёмся к заедке! Пошаговый рецепт прост: Огуречную кожуру удаляем полностью. Если семечки внутри крупные и жёсткие — вырезаем их без жалости. Оставляем только плотную сердцевину. Режем огурчики кубиками или толстыми кружочками — как вам нравится. Томим, а не варим. В оригинале огурцы сначала слегка обжаривали в печи, а потом заливали мёдом. У вас духовка. Выложите кусочки в форму, залейте мёдом и отправляйте на 20–25 минут при 160–180 °С. Огурцы станут полупрозрачными, золотистыми, впитают в себя сладость. По консистенции получится нечто среднее между засахаренными фруктами и мягкой овощной карамелью. Вот и всё! Наши необычные сладкие огурцы готовы. Теперь можно звать гостей и пробовать.

Советы от Life.ru

Не ешьте заедку прямо с пылу с жару. Дайте ей настояться хотя бы пару часов. А лучше — попробуйте холодной. Говорят, что Иван Грозный именно так и предпочитал. А ещё это может быть необычной закуской к игристому. Кстати, мы рекомендуем приготовить дореволюционные блюда, которыми наслаждалась царская семья. Ну как вам огурчики? Выпили бы чаю с царём? А если вы хотите приготовить какое-то конкретное блюдо — делитесь идеями в комментариях, и мы обязательно разберём рецепт!