Хрустящая корочка и розовый центр: секреты стейка, который тает во рту Оглавление Выбор мяса — 80 процентов успеха: от классики до смелых решений Филе-миньон Рибай Стриплойн («Нью-Йорк») Ти-бон Техника приготовления Ингредиенты для классического стейка на сковороде (на 2 порции) Шаг 1. Акклиматизация и осушение Шаг 2. Приправы — быть или не быть? Шаг 3. Сковорода — какую выбрать Шаг 4: Переворачиваем стейк правильно Шаг 5. Стейку тоже надо отдохнуть Инновационный подход: Стейк sous-vide и «как не промахнуться» Пара слов о соусах и гарнирах: от классики до экспериментов Частые ошибки при приготовлении стейка Боитесь, что стейк получится как подошва? Забудьте про резиновое мясо! В этом гиде от Life.ru мы разберём все тайны приготовления идеально нежного стейка — от выбора правильного куска до финального «отдыха» на тарелке. 12 апреля, 05:01

Хотите устроить праздник живота и поразить близких блюдом уровня мишленовского ресторана? Тогда берите сковороду и включайте внимание: Life.ru раскрывает все секреты стейка — самого простого и при этом одного из самых сложных блюд.

Выбор мяса — 80 процентов успеха: от классики до смелых решений

Мясо для стейка должно пройти настоящий кастинг — вам нужна звезда с характером и мраморной внешностью. Самая нежная текстура — у тех частей туши, которые почти не работали. И это не шея и не голень.

Вот варианты, которые подойдут идеально:

Филе-миньон

Абсолютный король нежности. Постный, мягкий как масло, тает во рту. Минус: не такой яркий вкус, как у более жирных собратьев, зато прощает мелкие ошибки новичкам. Идеален для романтического ужина.

Рибай

Народный любимец. Благодаря жировым прослойкам получается сочным, ароматным и сногсшибательно вкусным. Прощает даже пережарку (почти). Если видите мраморный узор — берите не глядя.

Стриплойн («Нью-Йорк»)

Упругий, с плотной структурой и выраженным «мясным» вкусом. Для тех, кто любит чувствовать стейк зубами.

Ти-бон

Два в одном: с одной стороны кости — нежная вырезка, с другой — стриплойн. Выглядит эффектно как трофей.

Техника приготовления

Классический метод на сковороде — это, как говорится, база. Он требует внимания, но результат того стоит: сочное, нежное и тающее во рту мясо.

Ингредиенты для классического стейка на сковороде (на 2 порции)

Нам понадобятся:

стейк рибай или филе-миньон — 300–400 г (толщиной 2,5–3 см);

соль — лучше крупная морская или каменная (не йодированная!);

свежемолотый чёрный перец — можно побольше;

растительное масло без запаха (рапсовое, виноградных косточек, арахисовое) — 1 столовая ложка;

сливочное масло — 30–40 г;

чеснок — 2 зубчика (не очищайте, просто раздавите плоской стороной ножа);

свежий тимьян или розмарин — 2–3 веточки (сухие тоже подойдут, но свежие дадут непревзойдённый аромат).

Шаг 1. Акклиматизация и осушение

Правило первое и главное: мясо должно быть комнатной температуры. Никогда не кидайте ледяной кусок из холодильника на сковороду! Это верный способ получить серую, жёсткую и безвкусную подошву. Достаньте стейк из холодильника минимум за 30–40 минут до готовки.

Мясо согрелось. Теперь промокните его насухо бумажными полотенцами со всех сторон. Влага — враг корочки Майяра, той самой хрустящей румяности. Если стейк мокрый, он будет тушиться, а не жариться.

Шаг 2. Приправы — быть или не быть?

Классический спор: солить до или после жарки? Если солите сразу — соль вытянет влагу. Но если вы сделали это за 40 минут, влага вернётся, а мясо станет нежнее. В домашних условиях проще: посолите за 15 минут до жарки или прямо перед тем, как положить на сковороду. А вот перцем лучше приправить уже после образования корочки, иначе он сгорит и даст горечь.

Шаг 3. Сковорода — какую выбрать

Ставим сковороду (лучше чугунную или с толстым дном) на максимальный огонь. Ждём, пока не пойдёт лёгкий дымок. Льём растительное масло — оно должно тоже раскалиться. Кладём стейк от себя, чтобы не обрызгаться. И теперь… не трогаем его ровно 60–90 секунд (зависит от толщины). Не переворачиваем, не двигаем, не тыкаем вилкой. Даём сформироваться корочке!

Шаг 4: Переворачиваем стейк правильно

Переворачиваем стейк щипцами (не вилкой, чтобы не вышел сок!). Жарим вторую сторону тоже минуту. Теперь снижаем огонь до среднего, добавляем сливочное масло, чеснок и тимьян. Масло начнёт шипеть и пениться. Аккуратно наклоняйте сковороду и поливайте стейк этим ароматным маслом ложкой. Этот процесс называется бастование. Повторяйте 1–2 минуты. В это время можно прожарить торцы стейка («рёбрышки»), просто прижав его щипцами к сковороде.

Кстати, степень прожарки можно определить на пальцах (без термометра): Rare (с кровью) — при нажатии ощущается как мягкая подушечка под большим пальцем, если соединить его со указательным; Medium rare (классика и фаворит) — со средним пальцем; Medium — с безымянным; Well done (почти подошва) — с мизинцем.

Но лучше купить кулинарный термометр — он отобьёт все сомнения. Для medium rare, самой классической степени прожарки, внутри должно быть 54–57°C.

Шаг 5. Стейку тоже надо отдохнуть

Самый важный шаг, который 90% пропускают. Снимите стейк со сковороды, переложите на тёплую тарелку (или на решётку), накройте фольгой и оставьте в покое на 5–10 минут. За это время соки равномерно распределятся по мясу, и, когда вы разрежете стейк, он не истечёт соком на тарелку, а останется розовым и нежным. Пока он отдыхает, можно накрыть стол или доделать гарнир.

Инновационный подход: Стейк sous-vide и «как не промахнуться»

Представьте: вы ставите мясо в воду, идёте смотреть новый фильм с любимыми актёрами, а через два часа достаёте идеальный стейк с той самой прожаркой. Это не магия, а технология sous-vide (в вакууме).

Что нужно: погружной термостат (он же сувид) и вакууматор (или zip-пакеты и метод вытеснения воды).

Стейк солим, перчим, кладём в пакет веточку розмарина и зубчик чеснока. Вакуумируем или закрываем zip-пакет, опуская его в воду, чтобы выгнать воздух. Ставим термостат на 56 °C (для medium rare). Ждём 1–2 часа (чем толще стейк, тем дольше). Достаём, обязательно промокаем насухо (это ключ к корочке!). Обжариваем на раскалённой сковороде с маслом по 30 секунд с каждой стороны. Всё!

Этот метод превращает даже бюджетную вырезку в ресторанный деликатес. Экспериментируйте с маринадами: добавьте в пакет соевый соус, кленовый сироп или каплю трюфельного масла. Гости и домашние подумают, что вы тайно ездили на стажировку к самому Гордону Рамзи.

Пара слов о соусах и гарнирах: от классики до экспериментов

Стейк — это соло. Но даже у гениального музыканта может быть достойный аккомпанемент. Не заливайте мясо кетчупом — это кулинарное преступление. Вместо этого попробуйте соусы, которые всё меняют: классический перечный, соус из красного вина с шалотом, сливочно-грибной с трюфельным маслом или простую заправку из зелени и чеснока (чимичурри).

На гарнир к стейку подойдут картофельное пюре с большим количеством сливочного масла, спаржа на гриле, зелёная фасоль с миндалём, запечённый чеснок и томаты черри, сбрызнутая лимоном и оливковым маслом руккола.

Частые ошибки при приготовлении стейка

Хотите гарантированно испортить стейк? Легко! Просто сделайте что-нибудь из этого. Например, начните жарить холодное мясо — тогда внутри оно останется сырым, а снаружи превратится в угли. Или постоянно переворачивайте стейк каждые 20 секунд, не давая сформироваться той самой корочке Майяра. А если любите тыкать в мясо вилкой — весь драгоценный сок вытечет на сковороду. Жарить на маленьком огне? Получится серая подошва, а не стейк. Ещё одна классика жанра — резать мясо сразу после сковороды, и тогда вся розовая красота утечёт в тарелку. И наконец, используйте обычное подсолнечное масло: оно дымится и горит. Возьмите лучше рапсовое или топлёное.

Теперь вы знаете о стейке больше, чем среднестатистический посетитель стейк-хауса. Осталось только одно: взять и сделать. Не бойтесь первого раза. Даже если что-то пойдёт не так, это всё равно будет вкуснее, чем замороженная котлета из супермаркета.

Смело экспериментируйте с ингредиентами и вкусами! Добавьте в масло для бастования сушёные грибы или цедру апельсина. Попробуйте приготовить стейк на углях или на газовой горелке. Готовьте с удовольствием!

Авторы Божена Зажицкая