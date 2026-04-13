Магнитные бури 13, 14 и 15 апреля: внезапный штиль — не повод радоваться. Когда наступит буря?
После недавних магнитных бурь космическая погода снова заставляет напрячься. Учёные ИКИ РАН следят за Солнцем. Что показывают официальные графики вероятности магнитных бурь, какой силы будут штормы и когда? Life.ru проанализировал данные и подготовил прогноз на 3 дня.
Магнитные бури в апреле: данные xras.ru на 13, 14, 15 апреля 2026 года.
Спокойствие оказалось обманчивым. Пока большинство даже не смотрит в сторону графиков, Солнце уже начинает раскачивать ситуацию. Ближайшие дни могут пройти незаметно… или резко напомнить о себе головной болью, скачками давления и странной усталостью. Последние дни для многих показались испытанием на прочность из-за сильных магнитных бурь, сейчас метеозависимым выпал редкий шанс вздохнуть с облегчением. Но так ли это на самом деле и как долго продлится перемирие с Солнцем?
Сейчас разберём, что именно происходит с магнитосферой Земли и как пройдут 13, 14 и 15 апреля — те самые дни, когда метеозависимые могут почувствовать перемены раньше остальных. И да, по графикам всё выглядит спокойнее, чем есть на самом деле. Но учёные предупреждают: расслабляться рано. Солнце редко предупреждает заранее, и даже слабые колебания могут неожиданно усилиться и превратиться в сильные магнитные бури.
Прогноз магнитных бурь на 13, 14, 15 апреля 2026
13 апреля — начало «неровного фона». День начинается относительно спокойно, но не идеально. Геомагнитный индекс Kp держится примерно в диапазоне 2–3 — это зелёная зона, но уже с намёком на возмущения. По вероятности всё выглядит так: около 73% — спокойная магнитосфера, но уже есть 20% на возмущения и около 7% — на слабую бурю. То есть формально всё «нормально», но организм может реагировать. Это тот самый день, когда ты вроде не болен, но ощущение, что что-то не так: лёгкая тяжесть в голове, сонливость, раздражительность. И именно такие дни часто обманывают — кажется, что всё прошло, а это только фон перед дальнейшим движением.
14 апреля — переломный момент. По графикам видно, что индекс Kp начинает «играть» активнее — в течение дня он колеблется около 3–4, а это уже жёлтая зона, то есть возбуждённая магнитосфера. И вероятность резко меняется: спокойствие падает до 48%, зато возмущения вырастают до 35%, а шанс магнитной бури уже достигает 17%. Это тот самый день, когда у чувствительных людей могут начаться полноценные симптомы: головные боли, скачки давления, усталость, проблемы со сном. Причём коварство в том, что это не резкий удар, а постепенное «накручивание». Состояние может ухудшаться ближе к вечеру, когда организм уже уставший сам по себе.
15 апреля — пик нестабильности. На третий день ситуация окончательно перестаёт быть «спокойной». Kp держится на уровне 3–4, местами подбираясь выше, и магнитосфера остаётся в возбуждённом состоянии. По вероятности картина уже совсем другая: спокойствие падает до 33%, возмущения занимают около 40%, а вероятность магнитной бури достигает 27%. Это значит, что почти каждый третий сценарий — это уже полноценная реакция организма на геомагнитные изменения. В такие дни чаще всего появляются тяжесть в голове, слабость, скачки давления, апатия или, наоборот, раздражительность. И если 13 апреля было «фоном», а 14-е — переходом, то 15-е становится тем самым днём, когда многие наконец понимают, что дело не просто в усталости.
На первый взгляд эти три дня не выглядят катастрофическими. Но именно такие периоды чаще всего и бьют по самочувствию — не резким ударом, а накопительным эффектом. Солнце сейчас ведёт себя нестабильно — и даже при умеренных показателях организм может реагировать сильнее, чем обычно. Так что в ближайшие дни лучше относиться чуть бережнее к себе: меньше перегрузок, больше внимания к состоянию. Потому что иногда даже «несильная» магнитная буря ощущается так, будто накрыло всерьёз.
