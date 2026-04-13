Магнитные бури 13, 14 и 15 апреля: внезапный штиль — не повод радоваться. Когда наступит буря?

Спокойствие оказалось обманчивым. Пока большинство даже не смотрит в сторону графиков, Солнце уже начинает раскачивать ситуацию. Ближайшие дни могут пройти незаметно… или резко напомнить о себе головной болью, скачками давления и странной усталостью. Последние дни для многих показались испытанием на прочность из-за сильных магнитных бурь, сейчас метеозависимым выпал редкий шанс вздохнуть с облегчением. Но так ли это на самом деле и как долго продлится перемирие с Солнцем?

Сейчас разберём, что именно происходит с магнитосферой Земли и как пройдут 13, 14 и 15 апреля — те самые дни, когда метеозависимые могут почувствовать перемены раньше остальных. И да, по графикам всё выглядит спокойнее, чем есть на самом деле. Но учёные предупреждают: расслабляться рано. Солнце редко предупреждает заранее, и даже слабые колебания могут неожиданно усилиться и превратиться в сильные магнитные бури.

Будет ли магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 13, 14, 15 апреля 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

13 апреля — начало «неровного фона». День начинается относительно спокойно, но не идеально. Геомагнитный индекс Kp держится примерно в диапазоне 2–3 — это зелёная зона, но уже с намёком на возмущения. По вероятности всё выглядит так: около 73% — спокойная магнитосфера, но уже есть 20% на возмущения и около 7% — на слабую бурю. То есть формально всё «нормально», но организм может реагировать. Это тот самый день, когда ты вроде не болен, но ощущение, что что-то не так: лёгкая тяжесть в голове, сонливость, раздражительность. И именно такие дни часто обманывают — кажется, что всё прошло, а это только фон перед дальнейшим движением.

14 апреля — переломный момент. По графикам видно, что индекс Kp начинает «играть» активнее — в течение дня он колеблется около 3–4, а это уже жёлтая зона, то есть возбуждённая магнитосфера. И вероятность резко меняется: спокойствие падает до 48%, зато возмущения вырастают до 35%, а шанс магнитной бури уже достигает 17%. Это тот самый день, когда у чувствительных людей могут начаться полноценные симптомы: головные боли, скачки давления, усталость, проблемы со сном. Причём коварство в том, что это не резкий удар, а постепенное «накручивание». Состояние может ухудшаться ближе к вечеру, когда организм уже уставший сам по себе.

15 апреля — пик нестабильности. На третий день ситуация окончательно перестаёт быть «спокойной». Kp держится на уровне 3–4, местами подбираясь выше, и магнитосфера остаётся в возбуждённом состоянии. По вероятности картина уже совсем другая: спокойствие падает до 33%, возмущения занимают около 40%, а вероятность магнитной бури достигает 27%. Это значит, что почти каждый третий сценарий — это уже полноценная реакция организма на геомагнитные изменения. В такие дни чаще всего появляются тяжесть в голове, слабость, скачки давления, апатия или, наоборот, раздражительность. И если 13 апреля было «фоном», а 14-е — переходом, то 15-е становится тем самым днём, когда многие наконец понимают, что дело не просто в усталости.

На первый взгляд эти три дня не выглядят катастрофическими. Но именно такие периоды чаще всего и бьют по самочувствию — не резким ударом, а накопительным эффектом. Солнце сейчас ведёт себя нестабильно — и даже при умеренных показателях организм может реагировать сильнее, чем обычно. Так что в ближайшие дни лучше относиться чуть бережнее к себе: меньше перегрузок, больше внимания к состоянию. Потому что иногда даже «несильная» магнитная буря ощущается так, будто накрыло всерьёз.