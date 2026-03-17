Когда пересаживать комнатные растения? Полный лунный календарь 2026 с марта по декабрь с подсказками Оглавление Как Луна влияет на растения? Новолуние (длится около трёх дней) Растущая Луна Полнолуние Убывающая Луна Общие правила пересадки по лунному календарю 2026 Лучшие дни для пересадки комнатных растений в марте 2026 Лунный календарь пересадки комнатных растений с апреля по июнь 2026 Лунный календарь пересадки комнатных растений: июль – сентябрь 2026 Лунный календарь пересадки комнатных растений: октябрь – декабрь 2026 Советы по пересадке в 2026 году: как не навредить растениям? Выбор горшка Подготовка грунта Как понять, что растение пора пересаживать? Самые часто задаваемые вопросы о пересадке комнатных растений Можно ли пересаживать растения в полнолуние? А если пропустил благоприятный день? Почему после пересадки по лунному календарю растение всё равно завяло? Все ли дни для полива и подкормки одинаково хороши? Как лунные фазы могут помочь вам в садоводстве? Как и когда пересаживать комнатные растения? Life.ru собрал всю необходимую информацию о благоприятных датах и рекомендациях по уходу за домашними цветами! 17 марта, 16:04

Для каждого любителя комнатных цветов важно, чтобы растения не только радовали глаз, но и были здоровыми. Один из ключевых факторов успеха — своевременная пересадка. Однако даже самое бережное перемещение в новый грунт может стать стрессом для растения. Чтобы минимизировать риски и помочь цветам быстро адаптироваться, нужно сверяться с движением Луны. Life.ru подготовил подробный лунный календарь пересадки комнатных растений на 2026 год, который станет надёжным помощником в течение всего года!

Как Луна влияет на растения?

Луна управляет приливами и отливами воды в морях и океанах, и точно так же она воздействует на движение соков внутри растений. Понимание этих циклов позволяет выбрать идеальный момент для манипуляций с корневой системой. Кстати, о том, как по лунному календарю высаживать рассаду в грунт, мы уже подробно рассказывали. А как разные фазы Луны влияют на ваши домашние цветы?

Новолуние (длится около трёх дней)

Это время покоя. Растения замирают, все процессы замедляются. В этот период их лучше не тревожить: никакой пересадки, рыхления или обрезки. Растение может не справиться со стрессом. Допустим только сухой полив при сильном пересыхании почвы.

Растущая Луна

Сразу после новолуния начинается фаза активного роста. Соки устремляются от корней вверх — к стеблям, листьям и цветам. Это идеальное время для пересадки декоративно-лиственных растений. В этот период они быстрее укореняются и трогаются в рост. Также это время благоприятно для посадки «вершков» — культур, которые плодоносят над землёй.

Полнолуние

Энергия растения в полнолуние достигает своего пика, сконцентрирована в надземной части. В этот день не стоит проводить пересадку, обрезку или прищипку — это ослабит цветок. Лучше ограничиться поливом и подкормкой.

Убывающая Луна

Соки начинают движение вниз, к корням. Это лучшее время для работы с корневой системой. Именно на убывающую Луну рекомендуется пересаживать большинство комнатных растений, особенно клубневые, луковичные и те, у которых мощные корни. Риск повредить корни минимален, а если это и случится, растение легко восстановится. В этот период энергия уходит вниз, помогая растению прижиться на новом месте.

Общие правила пересадки по лунному календарю 2026

Чтобы благоприятные дни для пересадки комнатных сработали наверняка, недостаточно просто выбрать дату из календаря. Важно соблюдать и основные правила агротехники, синхронизируя их с лунными ритмами: Ориентируйтесь на состояние растения. Даже если календарь показывает идеальный день, но растение цветёт — пересадку проводить нельзя. Дождитесь окончания цветения.

Даже если календарь показывает идеальный день, но растение цветёт — пересадку проводить нельзя. Дождитесь окончания цветения. Растущая Луна для «вершков», убывающая — для «корешков» . Это золотое правило. Лиственные растения лучше переносят пересадку на растущую Луну, а растения с ценными корнями и луковицы — на убывающую.

. Это золотое правило. Лиственные растения лучше переносят пересадку на растущую Луну, а растения с ценными корнями и луковицы — на убывающую. Избегайте экстремальных фаз. В новолуние и полнолуние, а также за 12 часов до и после их наступления оставьте растения в покое. Это правило сильнее, чем нахождение Луны в плодородном знаке зодиака.

В новолуние и полнолуние, а также за 12 часов до и после их наступления оставьте растения в покое. Это правило сильнее, чем нахождение Луны в плодородном знаке зодиака. Знаки зодиака тоже имеют значение! Самыми плодородными знаками считаются Рак, Скорпион, Рыбы и Телец. Пересадка, проведённая в период нахождения Луны в этих знаках, часто проходит успешно. А самые неудачные знаки зодиака — это Водолей, Овен, Лев.

Лучшие дни для пересадки комнатных растений в марте 2026

Март — это начало активного сезона для всех цветоводов. Солнца становится достаточно, растения начинают расти. Именно сейчас пересадка комнатных цветов пройдёт с наименьшим стрессом. Растения быстро восстановятся и пойдут в рост. Это лучшее время для пересадки большинства декоративно-лиственных культур.

Кстати, в марте можно начинать вводить азотные подкормки. Используйте комплексы с NPK (Азот-Фосфор-Калий) в пропорции примерно 10:5:5, но разводите их в 2 раза слабее, чем указано на этикетке производителя, чтобы не сжечь просыпающиеся корневые волоски.

Лунный календарь пересадки комнатных растений с апреля по июнь 2026

Весна и начало лета — время самой активной вегетации. Это отличный период для любых манипуляций, особенно если сверяться с лунным календарём.

В апреле нужно обратить внимание на кислотность почвы. Начинающие цветоводы часто удивляются: вроде бы удобрения вносят регулярно, а листья у гардений и азалий желтеют. Всё дело в том, что земля для них должна быть кислой.

Папоротникам, гардениям и хвойным растениям нужна кислотность 4,5–5,5. Если почва становится щелочной, например, от полива жёсткой водой из-под крана, растения перестают усваивать железо, листья начинают бледнеть и портиться — это называется хлороз.

Теперь на улице достаточно тепло, ночью уже не бывает холоднее +12°C, а значит, можно начинать закаливание. Фикусы, лимоны и пеларгонии понемногу выносим на балкон. Май — отличное время, чтобы размножать фиалки листочками. Главный секрет: срезайте лист острым лезвием под углом 45 градусов. Ножка (черешок) должна быть длиной ровно 3–4 сантиметра.

Наступает летняя жара, и теперь главная задача цветовода — следить за поливом и влажностью! Когда горшок нагревается сильнее +26°C, корни растения становятся очень чувствительными. Если в такую погоду полностью оголить корни, убрав старую землю, они мгновенно засохнут и погибнут. Поэтому летом растения пересаживают только способом перевалки — просто переваливают в новый горшок вместе с комом земли, не трогая корни.

Лунный календарь пересадки комнатных растений: июль – сентябрь 2026

Лето — жаркая пора. Важно следить за поливом и защищать растения от палящего солнца. Пересадку лучше проводить в пасмурные дни или ближе к вечеру.

Июль — самый тяжёлый месяц для растений. В квартирах, где нет кондиционеров, температура часто поднимается выше +30°C. Главная проблема этого месяца — паутинный клещ. В жару при сухом воздухе он размножается очень быстро. Так что основное внимание теперь нужно уделять защите от вредителя.

В августе становится прохладнее, особенно по ночам. Это знак, что пора прекращать давать растениям азотные удобрения. Азот заставляет растение выпускать новые нежные листочки, которые всё равно не успеют окрепнуть до зимы. Такие слабые листья зимой легче всего заболевают и портятся. В последний месяц лета делайте ставку на калий и фосфор. Эти удобрения помогают клеткам стать крепче, и растение лучше перенесёт холода.

Наступает подходящее время для пересадки по лунному календарю. Сейчас можно начинать осеннюю пересадку растений, которые цветут глубокой зимой. К таким относятся декабристы, пуансеттии, азалии и цикламены. Главное — успеть пересадить их в новую питательную землю до того, как у них начнут завязываться бутоны.

Лунный календарь пересадки комнатных растений: октябрь – декабрь 2026

Световой день сокращается, растения готовятся к зимнему покою. Пересадка в это время показана только в крайних случаях (болезнь, вредители, экстренное спасение). Лучше ограничиться уходом и подготовкой к зиме.

Световой день становится короче, и тропическим растениям теперь не хватает солнца — им нужно 10–12 часов освещения. Поэтому те цветы, которые всё лето простояли на балконе, пора срочно заносить в комнату.

Но есть важное правило, проверенное опытом: нельзя сразу ставить растения с улицы рядом с теми, что живут дома. Устройте для новичков карантин на две недели в отдельной комнате. И обязательно дважды обработайте их специальными средствами от вредителей, чтобы не занести заразу на домашние цветы.

Примите во внимания, что из-за батарей воздух в квартире становится очень сухим. В этот период у спатифиллумов и калатей начинают чернеть кончики листьев. Это не болезнь, а просто реакция на сухость воздуха. Особенно осторожными нужно быть при пересадке растений: если вы повредите корни, в сухом и тёплом воздухе они не смогут добыть воду, даже если земля будет мокрой.

Лунный календарь по пересадке и уходу за комнатными растениями на декабрь 2026: как пересаживать, когда поливать и чем удобрять?

Годовой цикл жизни растений закончился, сейчас они находятся в состоянии глубокого покоя. Поливать их нужно совсем чуть-чуть, по минимуму. Важно, чтобы вода для полива была чуть теплее комнатной температуры — примерно +25°C. Если поливать холодной водой, корни могут испытать шок.

Советы по пересадке в 2026 году: как не навредить растениям?

Даже если вы выбрали хорошие дни для пересадки комнатных растений, процедуру нужно провести технически правильно. Что нужно учитывать?

Выбор горшка

Новый горшок должен быть всего на 2–3 см больше в диаметре, чем предыдущий. В слишком просторном горшке почва закисает, что может привести к загниванию. Для кактусов и суккулентов выбирайте неглубокие широкие плошки, для пальм — высокие и узкие.

Подготовка грунта

Универсальный грунт подходит далеко не всем растениям. Обязательно учитывайте потребности конкретного вида. Например, для фиалок необходим лёгкий торфянистый грунт, а для суккулентов — песчаный с большим количеством разрыхлителей. Можно использовать перлит или вермикулит. Действуем так: на дно горшка обязательно укладывайте дренаж (керамзит, гальку) слоем 2–3 см.

Как понять, что растение пора пересаживать?

Корни выглядывают из дренажных отверстий или оплели весь земляной ком.

Почва высыхает слишком быстро, и растению требуется постоянный полив.

Растение перестало расти, новые листья мельчают.

Грунт засолился, или на его поверхности появился белый налёт.

Вы купили растение в магазине (пересадка обязательна через 2–3 недели после адаптации).

Кстати, цветущие растения, такие как орхидеи или фиалки, пересаживают только после полного завершения цветения. А вот декоративно-лиственные можно пересаживать в течение всего вегетационного периода! Какие ещё есть нюансы?

Самые часто задаваемые вопросы о пересадке комнатных растений

Чтобы вы точно не допустили ошибку при пересадке растений в 2026 году, Life.ru собрал ответы на самые популярные вопросы по этой теме.

Можно ли пересаживать растения в полнолуние?

В полнолуние все соки и энергия растения находятся в надземной части: листьях, стеблях, цветах. Корневая система ослаблена, любое вмешательство может нанести серьёзную травму, растение будет долго болеть. Поэтому не рекомендуется пересаживать растения в этот период, лучше посвятить день поливу и опрыскиванию.

А если пропустил благоприятный день?

Во-первых, благоприятных дней в месяце несколько, поэтому не стоит сильно переживать. К тому же нужно понимать: если растение залили или оно гниёт, пересадка нужна срочно. В таких случаях не ждите подходящего дня, спасайте растение как можно скорее!

Почему после пересадки по лунному календарю растение всё равно завяло?

Причин может быть несколько. Самая частая — механическое повреждение корней при пересадке. Даже в идеальный день нужно быть максимально аккуратным. Также причинами могут быть неправильно подобранный грунт или горшок. Не стоит забывать и о стрессе от смены условий, например, температуры или освещения. После пересадки поставьте растение в тёмное место на 3–5 дней и не поливайте первое время, если земля влажная.

Все ли дни для полива и подкормки одинаково хороши?

Полив — процедура, которая нужна растениям регулярно, независимо от фазы Луны. Однако на растущую Луну растения «пьют» больше, убывающую — меньше. Указанные в таблицах дни — это наиболее эффективное время для внесения удобрений. В эти даты питательные вещества усваиваются максимально хорошо. А о том, какие дни в марте 2026 точно нельзя пропускать огородникам, — читайте в материалах Life.ru!

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАX!

Авторы Софья Кузнецова