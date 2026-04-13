Сядешь дома на Красную горку — останешься один: 7 запретов, которые нарушают все и потом горюют Оглавление Какого числа Красная горка в 2026 году Почему праздник так называется: три имени — три смысла Антипасха — «вместо Пасхи» Фомино воскресенье — воспоминание об апостоле Фоме Красная горка — народное название История праздника: от язычества до наших дней Почему на Красную горку принято жениться и венчаться Традиции и обряды Красной горки Закликание весны и встреча рассвета Катание яиц с горки Окликание молодых Опахивание полей и защита от бед Праздничная трапеза Что можно и нельзя делать на Красную горку (по народным поверьям) Что нельзя делать на Красную горку Что можно делать на Красную горку Как Красная горка связана с Пасхой и Радоницей Связь с Радоницей Красная горка в 2026 году — 19 апреля. История праздника, народные традиции, свадебные приметы, что можно и нельзя делать. Почему в этот день принято жениться и как он связан с Пасхой и Радоницей. 13 апреля, 15:00

Первое воскресенье после Пасхи на Руси всегда ждали с особым трепетом. В этот день заканчивается Великий пост, а земля пробуждается для новой жизни — холмы освобождаются от снега, деревья одеваются в свежую листву, а парни и девушки выходят на природу искать свою судьбу. Праздник этот соединяет в себе древние языческие обряды и христианскую традицию, создавая уникальный сплав народной мудрости и церковных канонов.

В 2026 году Красная горка приходится на 19 апреля — ровно через неделю после православной Пасхи. Этот день в народе считается лучшим временем для свадеб, началом весенних гуляний и последним днём, когда в храмах служат литургию в торжественном пасхальном чине. Разбираемся, почему праздник получил такое название, какие традиции с ним связаны и что категорически нельзя делать в этот день.

Какого числа Красная горка в 2026 году

Какого числа Красная горка в 2026 году, традиции и обряды. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Gan

Красная горка в 2026 году отмечается 19 апреля — в первое воскресенье после православной Пасхи. Дата этого праздника каждый год меняется, потому что зависит от Пасхи, которая вычисляется по лунному календарю. Именно с этого дня Церковь вновь разрешает венчания после долгого перерыва: во время Великого поста и на протяжении всей Светлой седмицы таинство не проводится, поэтому 19 апреля тысячи пар по всей России бронируют загсы и церкви.

Почему праздник так называется: три имени — три смысла

Антипасха 2026: когда отмечают Фомино воскресенье в России. Фото © Wikipedia / А. Степанов

У этого весеннего дня есть три названия, и каждое отражает свой пласт традиции. В богослужебных текстах его называют Антипасхой, в воспоминание о событиях Евангелия — Фоминым воскресеньем, а в народе закрепилось поэтическое имя — Красная горка. Эти названия не противоречат друг другу, а дополняют, показывая, как христианский смысл наложился на древнюю народную основу.

Антипасха — «вместо Пасхи»

Церковное название праздника — Антипасха — часто вводит людей в заблуждение. Приставка «анти» здесь вовсе не означает противопоставление! В данном случае греческое «анти» переводится как «вместо» или «подобно», то есть праздник повторяет Пасху, возвращает верующих к главному торжеству года. В этот день в храмах звучат те же радостные песнопения, священники облачаются в светлые праздничные ризы, а верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!».

Фомино воскресенье — воспоминание об апостоле Фоме

Красная горка 2026: дата, история, традиции и приметы. Фото © Wikipedia / Жак Калло

Второе название праздника связано с евангельской историей об апостоле Фоме, которого в народе прозвали «неверующим». Когда воскресший Христос явился своим ученикам, Фомы среди них не было. Услышав от товарищей радостную весть, он ответил: «Не поверю, пока сам не увижу раны от гвоздей и не вложу руку свою в рану от копья». Ровно через неделю Христос снова пришёл к апостолам, и Фома пал ниц со словами: «Господь мой и Бог мой!»

Красная горка — народное название

Самое поэтичное имя праздник получил в народной традиции. «Красная» здесь означает не цвет, а красоту — так же, как в выражениях «красна девица» или «весна-красна». Слово «горка» указывает на возвышенности, пригорки, которые первыми освобождались от снега и покрывались молодой травой. Для народных гуляний выбирали именно такие живописные места — просохшие от влаги, покрытые первой зеленью, а местами уже и цветами.

История праздника: от язычества до наших дней

Праздник Красная горка: история от язычества до наших дней. Фото © Wikipedia / Федот Сычков

Корни Красной горки уходят в глубокую древность, когда наши предки-славяне ещё поклонялись языческим богам. Весенний праздник был посвящён Яриле — богу солнца, плодородия и пробуждения природы. Славяне собирались на холмах и возвышенностях, где располагались священные капища — места для жертвоприношений и молитв. Там разжигали костры, приносили дары богам, водили ритуальные хороводы. Девушки пели веснянки — особые песни, которыми закликали весну, а парни демонстрировали силу и ловкость в играх.

С принятием христианства на Руси языческие традиции не исчезли бесследно. Церковь мудро решила не запрещать народные обычаи, а наполнить их новым духовным содержанием. Весенние гулянья на холмах продолжились, но теперь они приурочились к первому воскресенью после Пасхи. На месте древних капищ стали возводить православные храмы, крестный ход вокруг церкви заменил языческие круговые обряды, а вместо жертвоприношений стали освящать куличи и яйца.

Почему на Красную горку принято жениться и венчаться

Свадьба на Красную горку: приметы и традиции праздника. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Красная горка издавна считалась самым удачным днём для создания семьи, и народная мудрость гласила: «Кто на Красную горку женится, вовек не разведётся». Такая популярность праздника среди молодожёнов объясняется несколькими причинами. Во время Великого поста, который длится почти семь недель, Церковь запрещает венчания. Не венчают и на Светлой седмице, первой неделе после Пасхи. Красная горка становится первым днём, когда можно обвенчаться после долгого перерыва.

Вторая причина связана с народными традициями. Масленица в феврале-марте была временем знакомств и присматривания, а Красная горка в апреле — временем сватовства и свадеб. Гулянья на пригорках превращались в своеобразные смотрины, где парни и девушки могли себя показать. Девушки надевали лучшие наряды, парни демонстрировали удаль в играх и танцах. Сватовство проходило в два этапа: в первый раз сватам полагалось получить отказ, а во второй — согласие родителей.

Особого внимания заслуживало свадебное платье невесты. В русской традиции оно вовсе не было белым — невеста надевала яркое праздничное платье красного цвета с золотой вышивкой. У богатых невест платья украшали золотыми нитями, жемчугом, монетами и драгоценными камнями — вес такого наряда мог достигать шестнадцати килограммов! В таком платье особо не потанцуешь, да и не полагалось невесте веселиться — она должна была скромно сидеть за столом, потупив взор.

Традиции и обряды Красной горки

Красная горка в 2026 году в России: традиции. Фото © Life.ru

Народные традиции Красной горки складывались веками и отражали важнейшие моменты жизни наших предков — встречу весны, поминовение ушедших, создание семьи.

Закликание весны и встреча рассвета

Молодёжь поднималась до зари и шла на самое высокое место в округе. Там встречали первые лучи солнца, приветствуя весну особыми песнями-веснянками. Девушки водили хороводы, парни затевали игры и состязания. Считалось большим грехом остаться дома в этот день — кто просидит Красную горку в избе, тот либо вовсе не найдёт себе пары, либо женится на нелюбимом человеке.

Катание яиц с горки

Православный календарь 2026: Красная горка и Радоница. Фото © Wikipedia / Борис Васильевич Зворыкин

Одна из самых любимых забав — катание крашеных яиц с пригорка. Молодёжь скатывала яйца с деревянных желобков, установленных на склоне. Если яйцо прокатилось ровно и не разбилось — владельца ждут счастье и удача на весь год. Устраивали и соревнования: у кого яйцо укатится дальше всех, тот и победил. А ещё сталкивали яйца друг с другом — чьё разобьётся, тот отдаёт его победителю.

Окликание молодых

Особый обычай существовал для пар, поженившихся в прошлом году. Односельчане приходили к их домам с песнями и поздравлениями, желали счастья и детей. Молодожёны выносили угощение — крашеные яйца, куличи, блины, а гости в ответ пели специальные колядки. Если супруги оказывались жадными и выносили плохое угощение, колядки могли быть довольно обидными. По традиции старшие одаривали молодых невесток и зятьёв подарками.

Опахивание полей и защита от бед

В некоторых губерниях России на Красную горку совершали обряд опахивания. Глубокой ночью женщины собирались за деревней, впрягали в соху самую старшую из них и обводили борозду вокруг всего села. На перекрёстках дорог чертили кресты. Верили, что такой магический круг защитит деревню от засухи, наводнения и других напастей. Мужчинам строго запрещалось участвовать — это был исключительно женский обряд.

Праздничная трапеза

Красная горка 2026: что можно делать в этот день. Фото © ТАСС / Илья Московец / URA.RU

На Красную горку накрывали богатый стол, где главными блюдами были крашеные яйца, кулич и творожная пасха. Но яйца красили уже не в красный цвет, а в зелёный и жёлтый — символы пробуждающейся природы, первой травы и весенних цветов. Хозяйки пекли домашний хлеб, пироги с разными начинками, блины. В старину столы выносили прямо на природу, расставляли вокруг горки, где проходило основное празднество.

Что можно и нельзя делать на Красную горку (по народным поверьям)

Праздник сопровождался чёткими правилами поведения, которые, по народным представлениям, определяли благополучие человека на весь год. Соблюдение этих запретов и рекомендаций считалось не менее важным, чем участие в церковной службе.

Что нельзя делать на Красную горку

Красная горка в апреле 2026: что можно и нельзя делать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Праздник сопровождался чёткими запретами, которые определяли благополучие человека на весь год: Сидеть дома без уважительной причины. Кто в этот день останется в избе, тот обречёт себя на одиночество или брак с нелюбимым человеком.

Ссориться и предаваться унынию. Какое настроение будет на Красную горку, таким и весь год пройдёт.

Заниматься тяжёлым трудом. Нельзя было копать, пахать, сажать — земля должна отдыхать после зимнего сна.

Ходить в старой одежде. Одежда должна быть новой или хотя бы праздничной — отмечать в поношенном сулит бедность.

Отказывать в милостыне. Отказать просящему означало накликать на себя беду.

Забывать о поминовении усопших. Кто не помянет родных, сам может остаться без памяти потомков.

Прогонять молодёжь с поздравлениями. Отказать молодым, пришедшим с песнями к новобрачным, считалось дурным знаком.

Что можно делать на Красную горку

Выходить на природу и веселиться. Чем веселее пройдёт день, тем радостнее будет весь год.

Играть свадьбу или венчаться. Браки, заключённые в этот праздник, будут крепкими и долгими.

Дарить подарки молодожёнам. Старшие одаривали молодых невесток и зятьёв — это приносило благословение.

Катать яйца и загадывать желания. Если яйцо укатится далеко и не разобьётся — желание сбудется.

Посещать храм и молиться. День начинался с церковной службы, последней в пасхальном чине.

Как Красная горка связана с Пасхой и Радоницей

Пасха и Красная горка в 2026: какого числа и как отмечать. Фото © Life.ru

Красная горка завершает Светлую седмицу — первую неделю после Пасхи. В церковном календаре это «отдание» Пасхи, последний день, когда на службах совершается крестный ход. Однако пасхальная радость не заканчивается — Церковь будет жить ею до самого Вознесения.

Связь с Радоницей

Красная горка — первый день Радоницкой недели, которая завершается во вторник — Радоницей. Радоница — это день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В 2026 году Радоница выпадает на 21 апреля — вторник после Красной горки. Интересно, что изначально поминки на Руси устраивали именно на Красную горку, но позже Церковь перенесла их на вторник. А если вам интересны традиции весеннего поминовения, узнайте, почему Радоница считается «Пасхой для мёртвых» и что категорически нельзя делать на могилах по православным канонам.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАX!

Авторы Сергей Трофимов