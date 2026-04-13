Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 14:30

7 невероятных случаев, когда животные чудом спасли людей от верной смерти в последний момент

Оглавление
Горилла Бинти-Джуа вынесла ребёнка из вольера и отдала смотрителям зоопарка
Три льва охраняли похищенную девочку до приезда полиции
Бобры согревали потерявшегося мальчика всю ночь, спасая его от смерти
Белуха Мила вытолкнула тонущего дайвера на поверхность
Свинья Лулу остановила машину и привела водителя к хозяйке с инфарктом
Попугай Вилли поднял тревогу и спас задыхающуюся девочку
Дельфины защитили пловцов от большой белой акулы

Трёхлетний малыш упал в вольер к гориллам, девочку похитили семеро мужчин, ребёнок замерзал в лесу. Life.ru собрал истории о том, как животные спасли людей от верной смерти в самый последний момент!

Животные спасают людей: 7 невероятных историй со счастливым концом. Обложка © ChatGPT

Забытый в лесу ребёнок, который мог замёрзнуть насмерть, девочка в руках похитителей, дайвер на дне бассейна без воздуха — кажется, в таких ситуациях помочь может только чудо. И оно приходит! Только не в том виде, к которому мы привыкли. Life.ru собрал семь поразительных историй о том, как животные в последний момент спасали людей от неминуемой гибели. Готовьтесь к мурашкам!

Горилла Бинти-Джуа вынесла ребёнка из вольера и отдала смотрителям зоопарка

Как животные спасли людей от смерти: реальные случаи, которые поражают. Фото © YouTube / Иван

16 августа 1996 года в зоопарке Брукфилда под Чикаго трёхлетний мальчик протиснулся через заграждение и рухнул с шестиметровой высоты прямо в вольер к семи гориллам весом под двести килограммов каждая. Ребёнок мгновенно потерял сознание. Восьмилетняя самка Бинти-Джуа осторожно подняла его на руки, отогнала сородичей и, покачивая словно младенца, пронесла двадцать метров до служебного входа. Там горилла аккуратно положила мальчика и отступила. Малыш отделался переломом руки и ссадинами.

Три льва охраняли похищенную девочку до приезда полиции

В июне 2005 года в эфиопском городе Бита Дженет семеро мужчин похитили двенадцатилетнюю школьницу, чтобы принудить к браку. Целую неделю девочку избивали и удерживали в плену. Когда к месту, где преступники держали жертву, подошли три льва, похитители в панике бросились бежать. Львы расположились вокруг рыдающей девочки кольцом и охраняли несколько часов! Как только появились полицейские, хищники спокойно встали и ушли в лес, словно передав ребёнка в надёжные руки.

Бобры согревали потерявшегося мальчика всю ночь, спасая его от смерти

7 случаев, когда животные чудом спасли людей в последний момент. Фото © «Шедеврум»

Маленький Риал Гиндон из канадской провинции Онтарио потерялся в лесу после несчастного случая с семьёй. Когда стемнело, температура опустилась ниже нуля — для ребёнка это означало верную смерть от переохлаждения. Мальчик лёг на холодную землю и заплакал. Вдруг он почувствовал, что к нему прижалось что-то тёплое и пушистое. Утром Риал обнаружил вокруг себя трёх огромных бобров! Всю ночь дикие животные грели замерзающего ребёнка своими телами. Спасатели нашли мальчика живым и невредимым.

Белуха Мила вытолкнула тонущего дайвера на поверхность

В 2009 году в китайском Харбинском полярном аквариуме на соревнованиях по фридайвингу у спортсменки Янг Юн начались судороги из-за ледяной воды. Девушка тонула, лёгкие горели от нехватки воздуха, помочь ей никто не успевал. Белуха по имени Мила заметила беду, подплыла к барахтающейся девушке, осторожно ухватила её за ногу мощными челюстями и рванула вверх! Мила буквально вытолкнула Янг на поверхность, где её подхватили тренеры. Врачи констатировали: ещё несколько секунд — и спасать было бы некого.

Свинья Лулу остановила машину и привела водителя к хозяйке с инфарктом

Невероятные истории спасения: животные, которые пришли на помощь людям. Фото © «Шедеврум»

Вьетнамская вислоухая свинья Лулу жила у Джо Энн Альтсман в Пенсильвании. Когда у женщины случился повторный сердечный приступ, она упала на пол и была не в силах позвать на помощь. Толстая свинья протиснулась через отверстие для собак и выбежала на дорогу. Там Лулу легла посреди проезжей части, перекрыв движение! Один водитель остановился и решил отвести свинью домой. Лулу повела его к распростёртой хозяйке. Водитель вызвал скорую — Джо Энн успели спасти буквально в последние минуты. Героическая свинья получила огромный желейный пончик.

Попугай Вилли поднял тревогу и спас задыхающуюся девочку

Осенью 2008 года в Денвере попугай калита по имени Вилли жил у Меган Ховард. Когда женщина присматривала за малышкой Ханной и отлучилась в туалет, девочка подавилась едой и перестала дышать. Попугай начал истошно верещать, хлопать крыльями и биться о прутья клетки. Меган выбежала на крики птицы и увидела посиневшую от удушья девочку. Женщина мгновенно оказала помощь, выбив застрявший кусок, — Ханна задышала! Вилли получил награду Красного Креста, став первым попугаем, удостоенным такой чести.

Дельфины защитили пловцов от большой белой акулы

Животные-герои: как они спасли людей от неминуемой гибели. Фото © «Шедеврум»

В 2004 году у побережья Новой Зеландии четверо друзей купались в открытом море, когда их окружила стая дельфинов. Морские млекопитающие плавали вокруг них плотным кольцом, не давая отплыть. Так продолжалось сорок минут! Один из пловцов заглянул под воду и обмер: всего в нескольких метрах кружила трёхметровая большая белая акула. Дельфины защищали людей своими телами, создав непробиваемый барьер. Когда хищница уплыла, дельфины разомкнули круг и дали людям добраться до берега. Все четверо остались живы.

Эти истории доказывают: животные способны на сострадание и героизм не меньше, чем люди. Они не рассуждают о выгоде, не думают о наградах — они просто помогают тем, кто в беде. Может быть, нам стоит научиться у них этой простой и чистой доброте?

BannerImage
Сергей Трофимов
  • Статьи
  • Животные
  • WOW
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar