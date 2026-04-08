Тайна могилы Гоголя: Что случилось в 1931 году при эксгумации и куда пропал череп писателя

Великий русский писатель скончался 4 марта 1852 года. По словам современников, последние годы жизни Николай Васильевич провёл в состоянии, которое сегодня назвали бы депрессией. Стоит оговориться, что спустя почти 170 лет ставить точный диагноз сложно, поэтому любые утверждения психологов и даже просто любителей можно считать не более чем предположениями. Но сейчас не об этом. Существует довольно известный факт: Гоголь до безумия боялся быть похороненным заживо. Знаете, иногда говорят: «Если что-то может пойти не так, то обязательно пойдёт». Конечно, никто живого Николая Васильевича не похоронил, хотя об этом мы ещё поговорим. А сейчас о главной загадке века!

Нечто пугающее произошло в 1931 году, когда тело писателя пришлось эксгумировать. Всё дело в том, что в мае того года Москва готовилась к реконструкции. Власти закрывали кладбище Свято-Данилова монастыря, чтобы открыть на его месте приёмник для несовершеннолетних правонарушителей. Спасать предстояло лишь избранных: прах поэта Николая Языкова, публициста Алексея Хомякова и, конечно, Николая Васильевича Гоголя. Но то, что обнаружили при эксгумации, породило череду мистических слухов, которые не утихают почти век… Life.ru рассказывает про самые популярные теории и легенды, что же тогда произошло с телом писателя.

Проблемы с самого начала

Николай Васильевич Гоголь: что не так с могилой писателя? Зачем проводили эксгумацию в 1931 году? Фото © Youtube / Великолепная история

Раскопки назначили на 31 мая 1931 года. Приглашённые литераторы, среди них Юрий Олеша, Всеволод Иванов и фотограф-энтузиаст Владимир Лидин, внимательно следили за процессом. Сначала подняли останки Хомякова. Тело в славянофильском кафтане удивило сохранностью: даже волосы и сапоги уцелели. Череп Языкова, извлечённый следом, тоже оказался цел, с безупречными зубами.

А вот могила Гоголя заставила поволноваться всех. Её раскапывали с утра до вечера — глубина оказалась вдвое больше стандартной. Вместо обычного земляного захоронения рабочие обнаружили прочный кирпичный склеп без входа. Пришлось пробивать боковую стену, через которую когда-то задвинули гроб. А когда наконец-то удалось вскрыть крышку, в воздухе повисла тишина… Голова великого русского писателя отсутствовала. Но что произошло и куда же делся череп Николая Васильевича?

Кто и зачем похитил череп Гоголя?

Кто и зачем украл череп Николая Гоголя? Топ-3 пугающих версий. Фото © Youtube / Великолепная история

Естественно, этот случай не остался без внимания. Сразу же появились версии, причём как вполне убедительные, так и абсурдные. Но равнодушных к судьбе черепа писателя точно не осталось. Делу дало ход и то, что Сталин был поклонником Гоголя. Новость об исчезновении писательской головы привела Иосифа в ярость. По некоторым данным, было заведено расследование, материалы которого до сих пор хранятся в архивах ФСБ. Но виновных, если они и были, не наказали. Так какие были версии и якобы мотивы у злоумышленников, укравших череп великого писателя? Кто вообще подпал под подозрение?

Первый подозреваемый — «Коллекционер»

Правда ли коллекционер Бахрушин украл череп Гоголя? Фото © Youtube / Великолепная история

Первая версия появилась практически моментально! Народ заговорил о том, что череп могли похитить ещё в 1909 году, когда на могиле писателя реставрировали памятник. Монахов обвиняли в том, что они продали голову известному коллекционеру Алексею Бахрушину. Ходили слухи, что собиратель мечтал заполучить череп автора «Ревизора» для своего музея. Даже Лидин в своих записках упоминает эту легенду: «Бахрушин подговорил будто бы монахов Данилова монастыря добыть для него череп Гоголя». Уже в 2000-х эту теорию проверяли, но ни один из исследователей не смог найти подтверждения. Да и сам коллекционер вряд ли пошёл бы на такое святотатство: он собирал предметы искусства, а не останки. Что ещё по версиям?

Писатели очень хотели сувенир из могилы Гоголя

Что случилось с черепом Гоголя? Кто и когда его украл? Фото © Wikipedia / Wasiul Bahar

Вторая версия родилась прямо во время эксгумации — и её авторами стали сами свидетели, точнее, их поведение. Когда гроб вскрыли и выяснилось, что головы нет, творческая интеллигенция повела себя, мягко говоря, странно. Вместо того чтобы в ужасе креститься или звонить куда следует, писатели якобы бросились мародёрствовать. Владимир Лидин, который потом много писал об этом дне, спокойно отрезал себе на память кусок ткани от сюртука Гоголя. Позже он сделал из этого лоскута переплёт для первого издания «Мёртвых душ» — такой вот своеобразный, буквально «живой» сувенир. Всеволод Иванов пошёл дальше: он унёс с собой ребро писателя. Директор кладбища Аракчеев прихватил сапоги Гоголя. Юрий Олеша и другие присутствующие тоже не остались с пустыми руками.

И вот тут возникает логичный вопрос: если они тащили всё, что плохо лежит, почему бы кому-то из них не прихватить и череп? В сумерках, в спешке, пока все смотрят на сюртук и обсуждают пропажу, можно было незаметно завернуть голову в тряпку и выйти. А потом, когда начались разбирательства, просто свалить всё на уже умершего к тому моменту Бахрушина — мол, это он ещё в 1909 году украл, а мы тут ни при чём. Прямых доказательств, конечно, нет. Но учитывая, как эти же люди потом хвастались своими «трофеями» в узких кругах, версия выглядит вполне жизнеспособной. Есть ли ещё виноватые?

Второй подозреваемый: Череп потерял внучатый племянник Гоголя?

Кто и зачем похитил голову Николая Гоголя? Версии и расследование. Фото © GPTChat / Софья Кузнецова

Третья версия — самая абсурдная. Согласно этой легенде, череп всё-таки украл коллекционер, но потом он столкнулся с необъяснимыми проблемами. В его делах началась чёрная полоса, бизнес рухнул, и суеверный собиратель решил, что всему виной «нехороший» экспонат. Избавиться от черепа просто так он не мог: выбросить святотатственно, оставлять у себя опасно. Тогда Бахрушин нашёл «гениальный» выход — он передал череп внучатому племяннику Гоголя — лейтенанту или моряку по фамилии Яновский. Задание звучало благородно: отвезти останки в Италию и предать земле по-христиански, чтобы душа писателя наконец успокоилась. Но, согласно теории, Яновский не справился с задачей на 100%. От черепа, конечно, избавились, вот только до Италии его не довезли, а попросту потеряли… Так или иначе, документов, подтверждающих хотя бы связь коллекционера с Яновским, — нет.

Миф о летаргическом сне и перевёрнутая голова

Летаргический сон: миф или правда? Самый главный страх писателя Николая Гоголя. Посмертная маска Гоголя. Фото © Wikipedia / Н. Рамазанов.

Помните про главный страх Гоголя? Конечно же, на фоне всех обстоятельств люди вспомнили об этом и исчезновение головы моментально обросло жуткими домыслами. Самая мрачная легенда гласила: писателя закопали ещё живым. Он якобы впал в глубокий летаргический сон, а, очнувшись уже под землёй, пришёл в ужас, заметался в тесном ящике, изодрал ногтями обивку крышки и задохнулся. При этом, как шептались обыватели, голова могла просто отделиться от тела во время предсмертных конвульсий.

Эта жутковатая версия нашла отклик среди творческой интеллигенции. Алексей Смирнов, археолог, работавший на раскопках, позже обмолвился, что череп, вопреки слухам, находился на месте. Но вот что странно, он был неестественно вывернут — почти на прямой угол по отношению к позвоночнику. Тогда же кто-то из присутствовавших литераторов пустил слух о том, что изнутри гробовая крышка покрыта хаотичными царапинами.

Но, конечно, всё это было сказками. Дело в том, что страхи писателя были настолько сильны, что он взял с друзей клятву: не хоронить его, пока смерть не будет точно зафиксирована! Поэтому на отпевании и похоронах присутствовала целая бригада ведущих московских медиков того времени. А скульптор Николай Рамазанов через несколько часов после остановки сердца снял с лица покойного посмертную маску. В своих заметках он прямо писал: «Стало совершенно очевидно, что страхи Гоголя были пустыми. Это не сон, это окончательная и бесповоротная смерть». Но что же в итоге?

А что в итоге?

Николай Васильевич Гоголь: кто украл череп писателя из могилы? Могила Н.В. Гоголя на Новодевичьем кладбище. Фото © Wikipedia / Ezhov268

Участник событий, Владимир Лидин, который вёл самую подробную хронику эксгумации, по странному стечению обстоятельств не оставил ни одного снимка гоголевских останков. Почему — неизвестно. Возможно, ему помешала наступившая темнота. А возможно, зрелище оказалось настолько жутким, что рука с фотоаппаратом опустилась сама собой. А возможно, не захотел никому показывать, но фото у него были. Зато кадры с прахом Хомякова и Языкова, извлечённых из соседних могил, прекрасно сохранились. И это несоответствие до сих пор будоражит исследователей.

Отдельные энтузиасты, например историк и археолог А.С. Соловьёв, выдвигали и вовсе сенсационные теории. Он всерьёз предполагал, что рабочие наткнулись не на обычный склеп, а на целую систему подземных галерей с вентиляционными колодцами. Впрочем, большинство коллег называют эту гипотезу не более чем конспирологическим вымыслом. Если отбросить мистику, картина выглядит так: череп, скорее всего, исчез задолго до 1931 года. Самое вероятное окно возможностей — 1909 год, когда на могиле проводились ремонтные работы. Кто именно забрал останки? Коллекционер – любитель редкостей? Служители монастыря? Обычные вандалы? Сегодня установить это уже невозможно.

Обглоданный скелет, лишившийся главной кости, перевезли на Новодевичье кладбище и захоронили заново. А спустя ровно сто лет после смерти писателя, в 1952 году, сверху водрузили массивный монумент работы скульптора Томского. На постаменте выбили напыщенную фразу: «Великому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза». Вот такая запутанная история… Что вы думаете об этом? Поделитесь своими догадками в комментариях. А ещё недавно Life.ru рассказал о том, как жили три сестры Владимира Ленина.