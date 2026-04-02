Сёстры Владимира Ленина: три женщины, чьи судьбы растворились в тени великого брата

В советские времена образ семьи Ульяновых был идеализирован: мать-героиня, воспитавшая вождя, брата-мученика и сестёр — скромных тружениц партии, посвятивших жизнь революции. Но что же скрывается за идеальной картинкой? Судьбы трёх женщин — Анны, Марии и Ольги. Life.ru разобрался в биографии девушек, которых называли «верными соратницами» Ленина и готов всё рассказать!

Старшая с холодным сердцем

Старшая сестра Владимира Ленина: как сложилась судьба Анны Ульяновой? Фото © ТАСС / Новицкий

Анна Ильинична Ульянова-Елизарова родилась в 1864 году и была старше Владимира на шесть лет. Именно она первой из детей Ульяновых вступила на революционный путь. Окончив гимназию с серебряной медалью, девушка поступила на Бестужевские курсы в Петербурге, но в 1887 году её арестовали по делу старшего брата Александра, приговорённого к казни. Анну сослали на пять лет в Кокушкино — родовое имение матери.

Позже она вспоминала, что именно гибель любимого брата Саши произвела на Владимира сильнейшее впечатление и подтолкнула на революционный путь. Анна стала не просто сестрой, а соратницей: переписывала ленинские работы в тюрьме, организовывала связи с «Искрой», переводила зарубежную литературу, работала в «Правде». В партию она вступила в 1898 году, ещё до того, как это сделал Владимир.

Личная жизнь Анны сложилась неоднозначно. В 1889 году она вышла замуж за Марка Елизарова, который позже стал первым наркомом путей сообщения. Собственных детей у пары не было, они взяли на воспитание приёмного сына Георгия Лозгачёва.

Современники описывали Анну по разному. Вот что писал о ней Георгий Соломон: «Это была молодая дама... с очень некрасивым лицом, каким-то тусклым и как бы серым, с глазами монгольского разреза, так же, как и у Ленина. Но вместе с тем лицо её было полно выражения глубокой одухотворенности и сильного, прямо недюжинного ума». Однако там же он добавляет: «Очень часто от неё веяло каким-то жизненным холодом и семейственным эгоизмом…»

Анна пережила брата на 11 лет и умерла в 1935 году в Москве. Её последние годы прошли в работе в Институте Маркса — Энгельса — Ленина и написании мемуаров.

Средняя сестра Ольга

В тени Ленина: кем была сестра Ольга Ульянова? Почему её называли «подругой его детских игр и забав»? Фото © Wikipedia

Ольга Ульянова родилась в 1871 году. Она была младше Владимира на полтора года, а в семье девушку часто называли «подругой его детских игр и забав». Из всех сестёр Ольга, возможно, была самой талантливой: прекрасно рисовала, знала несколько языков, изучала шведский и мечтала стать врачом.

В 1887 году Ольга окончила гимназию с золотой медалью! Но ей, как сестре «государственного преступника» Александра Ульянова, было отказано в должности учительницы. Лишь в апреле 1890 года она получила «свидетельство о благонадёжности» и поступила на физико-математическое отделение Бестужевских курсов в Петербурге.

В отличие от Анны, Ольга не стала революционеркой. Она хотела учиться, заниматься наукой. Но судьба распорядилась иначе… Через полгода учёбы она заболела брюшным тифом. Иронично, что Ольга умерла 8 мая 1891 года — ровно в четвёртую годовщину казни старшего брата Александра, когда ей было всего 19 лет.

Если не болезнь, как бы сложилась её жизнь? Стала бы она врачом, как мечтала? Или, как остальные члены семьи, была бы втянута в революционную борьбу? Ответ мы уже никогда не узнаем.

Самая преданная сестра — Мария

Мария, сестра Владимира Ленина: биография, карьера и образование. Фото © Wikipedia

Самая младшая сестра Ленина родилась в 1878 году. Дома её называли Маняшей. Девушка с детства была окружена революционными идеями: когда ей было девять лет, казнили Александра; когда она подросла, Владимир уже вовсю строил партию. Мария не смогла поступить на Бестужевские курсы. Она окончила двухгодичные курсы домашних учительниц, но революция быстро перетянула её на свою сторону.

С 18 лет она участвовала в подпольной работе: была агентом «Искры», распространяла нелегальную литературу, несколько раз подвергалась арестам. Ей удалось уехать за границу, где она получила в Сорбонне диплом учительницы французского языка. Но вернувшись в Россию, снова ушла в подполье, работала сестрой милосердия на фронте, а параллельно вела партийную работу.

После революции Мария стала секретарём «Правды», организовывала движение рабкоров и селькоров. В 1935 году её избрали членом ЦИК СССР. А личная жизнь Марии не сложилась, но оно и не удивительно. Мария Ильинична умерла 12 июня 1937 года в возрасте 59 лет. Её смерть пришлась на самый разгар сталинских чисток. Официально она считалась своей, партийной, и её не трогали, но многие из тех, кого она знала, уже исчезли.

Семейное проклятие?

Семья Владимира Ильича Ленина: как сложилась судьба всех сестёр и брата? Фото © Wikipedia

Историки и публицисты часто обращают внимание на мрачную закономерность: почти все дети Ульяновых остались без потомства. У Анны и Марка Елизаровых были только приёмные дети. У Владимира и Надежды Крупской детей не было. Мария не выходила замуж. Ольга умерла в юности.

И только у Дмитрия, младшего брата Ленина, были дети — дочь Ольга от второго брака и внебрачный сын Виктор. Может быть, им, занятым революцией, было просто не до семейных радостей? Или судьба действительно наложила на эту семью свой отпечаток?

Когда в 1899 году мать Ленина, Мария Александровна, хлопотала о смягчении участи сосланного Владимира, чиновник департамента полиции бросил ей в лицо: «Можете гордиться своими детками — одного повесили, и о другом также плачет верёвка». На что мать ответила: «Да, я горжусь своими детьми».

Было ли чем гордиться? Возможно. Ведь у каждого своя правда. Вот только стоила ли игра свечь? За материнским признанием, в конечном итоге, остались искалеченные судьбы, ранние смерти, бездетность и полное растворение в деле Ленина. Сёстры Владимира отдали революции всё. Но что получили взамен? А о том, как сложилась судьба любимой дочери Распутина — читайте в материалах Life.ru!