Снег и похолодание до +1 градуса вернутся в Москву на следующей неделе

В начале следующей недели Центральную Россию накроют заморозки, снегопады и аномальное похолодание — температура опустится на 7–9 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночные и предутренние часы Центральная Россия окажется в зоне околонулевых температур с вероятностью лёгких заморозков до −1. Фронт заморозков может добраться до Черноземья», — предупредил метеоролог в беседе с РИА «Новости».

Местами ожидается небольшой снег, днём — мокрый снег с дождём. На земле может образоваться временный покров толщиной менее одного сантиметра. Дневные показатели термометров, по словам синоптика, составят всего от +1 до +6 градусов, что существенно ниже привычных для этого времени года значений.

Ранее в и прогностическом центре «Метео» предупредили, что в последние десять дней апреля Московский регион ждёт резкое падение температуры — днём столбики термометров на несколько суток опустятся до плюс трёх градусов. До этого, если верить прогнозам синоптиков, всю неделю в столице и области продержится тёплая погода без осадков с переменной облачностью, хотя во вторник и среду (14–15 апреля) не исключены небольшие дожди.