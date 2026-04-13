Рано обрадовались! В Москву возвращаются холода

В последней декаде апреля Москву и Подмосковье ждёт резкое похолодание — дневная температура на несколько дней опустится до плюс трёх градусов, сообщил «Ридусу» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До этого, по словам метеоролога, всю неделю в столичном регионе простоит тёплая погода без осадков, с облачностью и прояснениями, хотя во вторник и среду (14–15 апреля) возможны дожди. Дневные температуры ожидаются в диапазоне 9-14 градусов, а к концу рабочей недели могут подняться до 15-17.

Ночью в начале недели будет 2-5 градусов, к концу недели воздух прогреется до 5-7. В выходные 18–19 апреля ожидается тёплая погода без осадков с температурой до 10-15 градусов, после чего последуют новые слабые заморозки.

«В конце второй — начале третьей декады апреля в ночные часы температура тоже может понижаться до слабых заморозков. На один-два дня и и дневная температура будет не очень высокой, опустится ниже +10 °С, до отметок +3...+8 °С», — заключил синоптик.

Напомним, в Москве на этой неделе ожидается заметное потепление. К её концу температура воздуха может достичь значений начала мая.