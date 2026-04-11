Майское тепло до +17 вернётся в Москву уже на следующей неделе

В Москве на следующей неделе ожидается заметное потепление, и к её концу температура воздуха может достичь значений начала мая. О прогнозе погоды сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в соцсети.

«На Пасху управление погодой перейдёт к гребню антициклона с севера. На фоне роста атмосферного давления в облаках появятся прояснения и обойдётся без осадков, лишь в Новой Москве и на юге области местами ещё пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до плюс 11 — плюс 13», — написал он.

В начале недели в столичном регионе сохранится тенденция к повышению температуры, а осадки постепенно сойдут на нет. В понедельник ожидается сухая погода, при этом температура воздуха окажется выше климатической нормы на 2–3 градуса и составит около +12…+14. Во вторник погодную картину изменит циклон с юга, который принесёт облачность и небольшие дожди, а также временное понижение температуры до +10…+12.

В среду регион окажется в тёплой части циклонической системы, что позволит столбикам термометров подняться до +14…+16 градусов при кратковременных осадках. К концу недели влияние антициклона усилится, осадки прекратятся, а солнечные прояснения обеспечат прогрев воздуха до +15…+17, что соответствует началу мая.

Ранее сообщалось, что снежный покров в Москве, по прогнозу синоптиков, должен окончательно исчезнуть во второй половине субботы, 11 апреля. Ожидается, что в течение дня температура воздуха поднимется до +6…+8 градусов, что создаст условия для активного схода снега.