Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 апреля, 00:48

Москвичам рассказали, когда растает снег

Обложка © Life.ru

Снежный покров в Москве растает во второй половине субботы, 11 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, температура воздуха днём поднимется до плюс шести-восьми градусов. Осадки в виде снега прекратятся, что ускорит таяние. Сформировавшийся покров исчезнет в течение дня.

«В первый выходной день температура днем (в МосквеПрим Life.ru) достигнет плюс шести плюс восьми градусов, осадков в виде снега уже не ожидается. В течение дня снег растает, скорее всего, во второй половине дня, может быть, даже ближе к вечеру», — приводит слова Леуса РИА «Новости».

Ранее синоптики фиксировали появление снежного покрова в Москве. Его высота на метеостанции ВДНХ достигала двух сантиметров. Похолодание и снегопад пришли в столицу в конце недели.

Сильный ветер и риск пожаров: сразу три региона России попали в зону опасности

Ранее синоптик Евгений Тишковец также оценивал сроки схода снежного покрова в Москве. Он отмечал, что снег, выпавший на неделе, носит временный характер. По его словам, уже в субботу снежный покров исчезнет. Он предположил, что после этого москвичи не увидят снег до следующего осенне-зимнего периода. Синоптик уточнял, что текущая ситуация связана с кратковременным похолоданием. С наступлением устойчивого тепла погодные условия стабилизируются.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar