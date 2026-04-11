Москвичам рассказали, когда растает снег

Снежный покров в Москве растает во второй половине субботы, 11 апреля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В первый выходной день температура днем (в Москве — Прим Life.ru) достигнет плюс шести — плюс восьми градусов, осадков в виде снега уже не ожидается. В течение дня снег растает, скорее всего, во второй половине дня, может быть, даже ближе к вечеру», — приводит слова Леуса РИА «Новости».

Ранее синоптики фиксировали появление снежного покрова в Москве. Его высота на метеостанции ВДНХ достигала двух сантиметров. Похолодание и снегопад пришли в столицу в конце недели.

Ранее синоптик Евгений Тишковец также оценивал сроки схода снежного покрова в Москве. Он отмечал, что снег, выпавший на неделе, носит временный характер. По его словам, уже в субботу снежный покров исчезнет. Он предположил, что после этого москвичи не увидят снег до следующего осенне-зимнего периода. Синоптик уточнял, что текущая ситуация связана с кратковременным похолоданием. С наступлением устойчивого тепла погодные условия стабилизируются.