Сильный ветер и риск пожаров: сразу три региона России попали в зону опасности

В нескольких регионах России 11 апреля ожидаются высокая пожарная опасность и сильный ветер. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

По её словам, неблагоприятная ситуация прогнозируется в Новгородской и Волгоградской областях, а также на юге Забайкальского края. Синоптик отдельно подчеркнула, что там нужно быть внимательными из-за усиления ветра.

Прогноз Гидрометцентра подтверждает, что высокая пожарная опасность сохраняется в Новгородской области и на юге Забайкалья в период 10–12 апреля. Для Забайкальского края отдельно указывался очень сильный ветер с порывами до 25–30 метров в секунду.

На этом фоне жителям советуют осторожнее обращаться с огнём и не разводить костры на открытой местности. Особенно это касается участков с сухой травой и территорий рядом с лесом.

Погодная обстановка в этих регионах остаётся напряжённой как минимум на ближайшие сутки. Новые предупреждения могут появиться уже по мере уточнения прогноза