9 апреля, 10:50

В Петербурге закончились 40 дней рекордного «вечного тепла»

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге подошла к своему финалу непривычная для города волна резкого потепления, рекордные плюсовые температуры продержались с 26 февраля до начала апреля. Об этом рассказал в телеграм-канале главный петербургский синоптик Александр Колесов.

«Ровно 40 дней температура воздуха в городе сохранялась выше ежедневной нормы, со значительной положительной аномалией температуры», — сказано в тексте.

По его данным, такое длительное тепло в начале весны стало рекордным для Петербурга. Последний раз подобные аномалии фиксировались в 2007 году, когда хорошая погода сохранялась 35 дней. Синоптик добавил, что сейчас «окно аномального тепла» закрывается, уступая место привычным температурам для данного периода.

Весеннее солнце опасно для глаз даже в пасмурную погоду, предупредила врач
Ранее москвичей предупредили о нестабильном лете и температурных аномалиях. Регион может накрыть аномальная жара из-за глобального потепления. Однако за знойными днями последуют прохлада и сильные дожди. Такой сценарий уже был в прошлом году.

Татьяна Миссуми
