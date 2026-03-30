Весеннее солнце опасно для глаз даже в пасмурную погоду, предупредила врач

Весеннее солнце опасно для глаз даже в пасмурную погоду — ультрафиолет повреждает роговицу, хрусталик и сетчатку, а его воздействие накапливается с детства. Об этом RT рассказала специалист офтальмологического центра Карина Козина.

По словам врача, весной люди больше времени проводят на улице, часто сталкиваются с бликами от воды, стекла и мокрого асфальта. Глаза быстрее устают, появляется привычка щуриться, растёт зрительное напряжение. Солнцезащитные очки можно носить уже в марте — ориентир простой: яркий свет и длительное пребывание на улице. Даже в облачность ультрафиолет остаётся активным.

Козина предупреждает, что тёмная линза без UV-фильтра не защищает. Нужны очки с маркировкой 99–100% UVA/UVB или UV400. Особенно они важны детям (воздействие накапливается), людям с хронической сухостью, после глазных операций, при катаракте и возрастных изменениях.

«Появляются жжение, резь, ощущение песка и слезотечение на улице. Снизить нагрузку помогают очки с хорошей посадкой, лучше более закрытой формы, чтобы меньше задувало сбоку. Дополнительно может помочь кепка или шляпа с полями», — посоветовала она.

Ранее врач рассказала о семи родительских ошибках, из-за которых у их детей портится зрение.