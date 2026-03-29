Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 07:56

Жара или ливни? Москвичей предупредили о нестабильном лете и температурных аномалиях

Обложка © Life.ru

Погода летом в Москве и области будет нестабильной. Кроме этого регион может накрыть аномальная жара из-за глобального потепления. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Скорее всего, сильных резких колебаний погоды мы не избежим. В том числе и летом», — приводит комментарий синоптика 360.ru.

В столичном регионе возможны периоды жары по неделе или две. За знойными днями последуют прохлада и сильные дожди. Такой сценарий уже был в прошлом году.

Точно спрогнозировать погоду можно только за 5–10 дней до события. Ранние прогнозы Шувалов назвал ненадёжными. Устойчивое летнее тепло в Москву обычно приходит 25–28 мая.

Однако в этом сезоне теплую погоду в Москве обещают уже в первые дни апреля. По данным Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Несмотря на это, 1 апреля в столице будет облачно. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar