Жара или ливни? Москвичей предупредили о нестабильном лете и температурных аномалиях
Синоптик Шувалов: Москву ждёт переменчивая погода летом, как в прошлом году
Обложка © Life.ru
Погода летом в Москве и области будет нестабильной. Кроме этого регион может накрыть аномальная жара из-за глобального потепления. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Скорее всего, сильных резких колебаний погоды мы не избежим. В том числе и летом», — приводит комментарий синоптика 360.ru.
В столичном регионе возможны периоды жары по неделе или две. За знойными днями последуют прохлада и сильные дожди. Такой сценарий уже был в прошлом году.
Точно спрогнозировать погоду можно только за 5–10 дней до события. Ранние прогнозы Шувалов назвал ненадёжными. Устойчивое летнее тепло в Москву обычно приходит 25–28 мая.
Однако в этом сезоне теплую погоду в Москве обещают уже в первые дни апреля. По данным Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до плюс 22 градусов. Несмотря на это, 1 апреля в столице будет облачно. В отдельных районах пройдут небольшие дожди.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.