22-градусная жара ждёт москвичей в начале апреля
Температура в столичном регионе продолжает расти. Потепление до плюс 22 градусов обещают в Москве уже в первые дни апреля. Об этом свидетельствуют данные долгосрочного прогноза Гидрометцентра России на неделю.
Первого апреля в столице будет облачно. В отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Дневная температура будет колебаться от 16 до 21 градуса. Два следующих дня — 2 и 3 апреля — принесут ещё более тёплую погоду. Столбик термометра поднимется до 17–22 градусов.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок отметил — этим летом в Москве возможны новые волны аномально жаркой и сухой погоды. Сейчас в столичном регионе уже установилось аномальное тепло. За последние дни побили несколько температурных рекордов.
