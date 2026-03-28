22-градусная жара ждёт москвичей в начале апреля

Температура в столичном регионе продолжает расти. Потепление до плюс 22 градусов обещают в Москве уже в первые дни апреля. Об этом свидетельствуют данные долгосрочного прогноза Гидрометцентра России на неделю.

Первого апреля в столице будет облачно. В отдельных районах пройдёт небольшой дождь. Дневная температура будет колебаться от 16 до 21 градуса. Два следующих дня — 2 и 3 апреля — принесут ещё более тёплую погоду. Столбик термометра поднимется до 17–22 градусов.