«Бодрые и отдохнувшие»: В Московском зоопарке проснулись байбаки

В Московском зоопарке после зимней спячки вышли на поверхность степные сурки — байбаки. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Видео © Telegram / Московский зоопарк

Зоологи заметили животных на в вольере на Старой территории, недалеко от павильона «Слоны». Этой зимой погода преподнесла серьёзные испытания: морозы и обильные снегопады могли затруднить пробуждение малышей, и чтобы помочь им адаптироваться, сотрудники заранее расчистили часть снежного покрова. Это не только облегчило выход на поверхность, но и предотвратило возможное подтопление вольера с наступлением тепла.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что животным начинают постепенно давать стартовые корма: в первые дни по одному кусочку овощей — моркови, тыквы, кабачка, листьев салата, затем порции увеличивают.

«Наши сурки выглядят бодрыми и отдохнувшими. Мы начинаем постепенно давать им стартовые корма... Так как животные 5 месяцев провели в спячке, их организм нельзя перегружать, поэтому мы вводим постепенное кормление, начиная с низкокалорийной пищи, богатой клетчаткой», — пояснила Акулова.

В этом сезоне байбаки заснули ещё в конце сентября 2025 года. Во время спячки их метаболизм замедляется до минимума: температура тела падает до 4–5 градусов, сердцебиение сокращается до 3–5 ударов в минуту. За зиму сурки теряют примерно треть своего веса — просыпаются с 3–3,5 килограммами при осенних 5 кг. Посетители зоопарка уже могут наблюдать за их активностью, лучшее время для этого — утренние и дневные часы, когда животные греются на солнце.

Ранее в Московском зоопарке зафиксировали массовый выход бурых и гималайских медведей из зимней спячки. Первыми от зимнего сна отошли Алладин, Гром и пожилая медведица по кличке Бабуля, которые содержатся на новой территории. На Старой площадке уже бодрствуют Фаня и Вася, а в Вельском филиале зоопарка проснулся Миша, тогда как его сосед Яша продолжает спать.