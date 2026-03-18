В Московском зоопарке вышли из спячки все медведи — Аладдин, Гром, Бабуля, Фаня и Вася

В Московском зоопарке зафиксировали массовый выход бурых и гималайских медведей из зимней спячки. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

По её словам, первыми пробудились Алладин, Гром и пожилая медведица по кличке Бабуля, обитающие на новой территории. На старой площадке уже активны Фаня и Вася, а в филиале зоопарка под Устюгом проснулся Миша, тогда как его сосед Яша всё ещё находится в зимнем сне.

Акулова призналась, что сотрудники опасались затяжного пробуждения животных из-за аномально снежной зимы, однако природные механизмы сработали чётко, и медведи вышли из берлог стремительно. Самое пристальное внимание специалистов было приковано к 32-летнему Алладину — старейшему представителю гималайских медведей, но опасения оказались напрасны: его организм успешно пережил зимний период.

Сейчас все проснувшиеся медведи чувствуют себя превосходно. Они постепенно адаптируются к весне, изучают территорию своих вольеров и восстанавливают силы после многомесячного сна.

«На удивление первый сезон нас порадовала Бабуля. Она почему-то вдруг стала делать зарядку два раза в день, обнимая древесную шерсть и сворачиваясь в клубок, переворачивается с бока на бок. Почему вдруг такое у неё поведение появилось, мы не знаем, но для нас и для наших специалистов это тоже достаточно интересный факт, который будет описан в одной из статей», — отметила Акулова.