«Это не товар»: Московский зоопарк категорически отказался меняться животными с Японией

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова прокомментировала в своём телеграм-канале появившиеся в СМИ сообщения о возможном обмене животными с японским зоопарком. По её словам, никаких официальных предложений по этому поводу не поступало. Даже если бы подобное предложение поступило, зоопарк не стал бы его рассматривать.

«Мы белых медведей не меняем. Это не товар, и мы не торгуем животными. <...> Ни один серьёзный специалист не стал бы предлагать обменять их на капибар или любых других животных», — написала Акулова.

Она добавила, что международные обмены животных проходят по строгим правилам и в рамках природоохранных программ. Акулова также отметила, что Московский зоопарк активно работает с популяцией капибар. За последние три года там родился 21 детёныш.

Ранее заместитель директора зоопарка Токусимы Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. По его словам, зоопарк располагает крупнейшей в Японии коллекцией капибар, тогда как с белыми медведями ситуация иная: сейчас там живёт только одна особь — самка. Для размножения ей необходим самец, что и стало причиной предложения об обмене. Директор Барнаульского зоопарка заявил, что белый медведь — это политический символ, поэтому никакого обмена на будет.