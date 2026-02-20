Японцы делают неправильно: Создатель «Тайгана» готов забрать сироту-обезьянку Панча в Крым

Трогательная история крошечного макака из Японии по имени Панч облетела весь мир. Оставленный собственной матерью, малыш-сирота нашёл неожиданное утешение в простой плюшевой игрушке — в ней обезьянка словно обрела замену тому теплу, которого лишилась. Хотя в дикой природе случаи отторжения потомства — явление хоть и печальное, но нередкое, именно в такие моменты особенно важна помощь человека. Основатель парка «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олег Зубков в разговоре с Life.ru выразил готовность принять Панча под свое крыло, предложив профессиональный взгляд на то, как помочь малышу пережить этот сложный этап.

«Мы всегда с огромным удовольствием принимаем животных, то же касается и Панча. Макак миниатюрный, но я уверен, что токийский зоопарк или другие зоопарки Японии вряд ли поставят вопрос о передаче куда-то этого животного потому, что японцы очень любят макак, да и вообще всех миниатюрных животных. Эта достопримечательность у них уже прижилась несмотря на то, что мы бы его забрали», — отметил он.

При этом трудности в воспитании действительно есть. Эксперт считает, что японцы допускают ошибку, постоянно меняя лохматую игрушку, которую дают маленькой макаке, поскольку эти животные очень социальные. Им всё время нужно, чтобы рядом была мама, за которую они держатся. В данном случае её заменяет игрушечная обезьяна. Детёныш привыкает и начинает чувствовать свой запах от неё, а сотрудники зоопарка из гигиенических соображений часто забирают игрушку и выдают новую, что вызывает большой стресс у Панча, ведь она пахнет по-другому.

Уверен, что сотрудники японского зоопарка знают, что нужно делать, и это не первый малыш, которого они искусственно выращивают. Они найдут ему пару либо будут содержать его отдельно какое-то время, хотя все обезьяны — социальные животные, они должны жить группами, стаями, вместе. В семью, к сожалению, вернуть не всегда получается, и животные могут отвергнуть, изгнать и даже пытать и убить. Поэтому нужно создавать новую семью. Мы выкармливаем искусственников, и сегодня у нас несколько обезьян на искусственном вскармливании: макаки, капуцины и другие гамадрилы. Олег Зубков Создатель ялтинского зоопарка «Сказка»

По словам Зубкова, сотрудники его зоопарков имеют большой опыт во вскармливании, общении обезьян, знают много об их повадках и поведении. Они соединяют в новые семьи группы таких животных, подбирая им «родню» по виду, возрасту и привычкам.

«В зоопарках сотрудники всегда должны уделять внимание, но в подобных случаях прежде всего нужно ничего не делать и дать возможность умереть отказнику. Такая практика часто присутствует в зоосадах Европы. Специалисты аргументируют это тем, что всё должно быть как в естественной природе», — добавил собеседник.

Но эти животные довольно редкие, и сегодня стоимость макак в Китае достигает $20 тысяч. Речь идёт о лабораторных животных, которые для биотехнологий и институтов снимаются с подворья. Редкие виды приматов имеют большую ценность и для природы. Важно их сохранять независимо от того, кем вскормлен детёныш — матерью или искусственно.

«Даже при искусственном вскармливании животные в будущем могут иметь своих малышей и выкармливать их несмотря на то, что сами были искусственниками. Таких примеров я знаю много», — заключил эксперт.

Напомним, что в японском зоопарке Итикавы развернулась настоящая драма с участием крошечной обезьяны. Полугодовалый малыш по кличке Панч стал жертвой нападения взрослой особи прямо в общем вольере. К счастью, Панч сумел вырваться из лап обидчика и бросился к единственному существу, которое никогда не причинит ему боли, — огромной плюшевой игрушке в виде орангутана. Как рассказали сотрудники зоопарка, родная мать отказалась от малыша вскоре после рождения и с тех пор бедняга искал утешение в объятиях «приёмной матери». Сейчас состояние Панча улучшилось, поскольку он начал общаться с сородичами.