IKEA наварилась на продаже «обезьяних игрушек» после видео с сиротой Панчем из Японии
IKEA опознала в «приёмной маме» Панча свою игрушку-бестселлер
Брошенный матерью детёныш макаки Панч нашёл утешение в мягкой игрушке. Фото © X / Leeynn
Крупнейшая торговая компания IKEA рассказала, что у неё выросли продажи рыжих плюшевых «Орангутанов Джунгельског» после появления видео из японского зоопарка, где брошенный матерью детёныш макаки Панч нашёл ей замену в огромной игрушке. Об этом пишет The New York Times.
«За последние несколько дней мы наблюдаем явный рост продаж игрушки «Орангутан Джунгельског», особенно в Японии, США и Южной Корее», — рассказала руководитель отдела детских игрушек IKEA Карин Блинд Педерсен.
В компании отметили, что их рыжие орангутаны попадают в японские зоопарки, в том числе и в тот, где воспитывается маленький Панч. Игрушка числится в списке бестселлеров, и она действительно могла понравиться детёнышу из-за внушительных размеров, мягкости и внешнего сходства с настоящим орангутаном. По словам Педерсен, руководству IKEA не важно — держит ли Панч в ролике именно их игрушку, так как здесь главное то, что детёныш нашёл в ней утешение, и пусть «приёмная мама» ещё долго греет ночами обезьянку-сироту, за судьбой которой теперь следит весь мир.
Напомним, ранее в зоопарке Итикавы в Японии полугодовалого малыша по кличке Панч избила взрослая обезьяна в общем вольере. Малыш сумел выбраться из её лап и прибежал к огромной плюшевой игрушке — орангутану и спрятался в мягких объятиях. Как рассказали в зоопарке, от детёныша отказалась родная мать, поэтому он нашёл утешение в игрушке. Сейчас Панчу лучше, он пытается социализироваться, но всегда засыпает под боком «приёмной матери» из плюша.
