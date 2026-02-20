IKEA наварилась на продаже «обезьяних игрушек» после видео с сиротой Панчем из Японии

В компании отметили, что их рыжие орангутаны попадают в японские зоопарки, в том числе и в тот, где воспитывается маленький Панч. Игрушка числится в списке бестселлеров, и она действительно могла понравиться детёнышу из-за внушительных размеров, мягкости и внешнего сходства с настоящим орангутаном. По словам Педерсен, руководству IKEA не важно — держит ли Панч в ролике именно их игрушку, так как здесь главное то, что детёныш нашёл в ней утешение, и пусть «приёмная мама» ещё долго греет ночами обезьянку-сироту, за судьбой которой теперь следит весь мир.