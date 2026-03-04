Владимир Путин
Регион
4 марта, 12:15

Писарев: Россия не отдаст белого медведя японскому зоопарку в обмен на капибар

Обмен капибар на белого медведя между зоопарками Японии и России вряд ли состоится. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

«Наш белый медведь и знаменитая китайская панда — это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю. Здесь та же самая ситуация», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что белый медведь является достоянием РФ. Российские зоопарки помогают учреждениям, входящим в Евразийскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

«У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать [условия] России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмём в других странах», — подчеркнул Писарев.

Ранее замдиректора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Дефицит капибар возник в российских зоопарках из-за их повальной популярности.

