Писарев: Россия не отдаст белого медведя японскому зоопарку в обмен на капибар
Обмен капибар на белого медведя между зоопарками Японии и России вряд ли состоится. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
«Наш белый медведь и знаменитая китайская панда — это не просто животные, это политика. Вы, наверное, слышали, когда Китай потребовал вернуть всех панд из Японии из-за недружественных действий со стороны руководства Японии по отношению к Китаю. Здесь та же самая ситуация», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что белый медведь является достоянием РФ. Российские зоопарки помогают учреждениям, входящим в Евразийскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.
«У японцев много желаний по отношению к России. Но только они не хотят дружить с Россией. Они хотят диктовать условия России. Но диктовать [условия] России очень проблематично. Поэтому мы им медведя не дадим. И капибар возьмём в других странах», — подчеркнул Писарев.
Ранее замдиректора японского зоопарка Токусима Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. Дефицит капибар возник в российских зоопарках из-за их повальной популярности.
