24 марта, 01:23

Манулу Тимофею отказали в невесте из Франции — у неё обнаружили кошачий герпес

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Французский зоопарк Spaycific'Zoo отказался передавать манулу Тимофею из Московского зоопарка самку из-за кошачьего герпеса. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Эммануэль Лемонье.

По словам Лемонье, манулы находятся в зоопарке в рамках европейской программы сохранения исчезающих видов и заражены вирусом кошачьего герпеса, в связи с чем, контакт с другими манулами полностью исключён.

«Подберём лучше»: В СФ осудили Польшу за отказ дать манулу Тимофею невесту и «животную» русофобию
Ранее польский зоопарк в Варшаве также отказался передавать самку манула Джесси для спаривания с Тимофеем. Он пояснил, что Джесси участвует в европейской программе разведения. Эта программа координируется Европейской организацией зоологических садов, в ней участвуют лишь польские фертильные манулы.

