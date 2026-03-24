Манулу Тимофею отказали в невесте из Франции — у неё обнаружили кошачий герпес

Французский зоопарк Spaycific'Zoo отказался передавать манулу Тимофею из Московского зоопарка самку из-за кошачьего герпеса. Об этом РИА «Новости» сообщил директор Эммануэль Лемонье.

По словам Лемонье, манулы находятся в зоопарке в рамках европейской программы сохранения исчезающих видов и заражены вирусом кошачьего герпеса, в связи с чем, контакт с другими манулами полностью исключён.

Ранее польский зоопарк в Варшаве также отказался передавать самку манула Джесси для спаривания с Тимофеем. Он пояснил, что Джесси участвует в европейской программе разведения. Эта программа координируется Европейской организацией зоологических садов, в ней участвуют лишь польские фертильные манулы.