Зоопарк в Польше отказался предоставлять невесту манулу Тимофею
Варшавский зоопарк не предоставит самку манула Джесси для спаривания с самцом Тимофеем из Московского зоопарка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя польского зверинца.
«Да, у нас есть самка манула Джесси. <…> Но спаривание с российским самцом не рассматривается», — рассказал собеседник.
Он пояснил, что Джесси участвует в европейской программе разведения. Эта программа координируется Европейской организацией зоологических садов (EAZA).
«В этой программе участвуют все польские фертильные манулы. Таким образом, поиск партнёра для нашей самки в России не ведётся», — заявил представитель Варшавского зоопарка.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что Тимоше подбирают невесту, и зоосад сотрудничает с природоохранными организациями.
