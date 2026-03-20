20 марта, 01:11

Зоопарк в Польше отказался предоставлять невесту манулу Тимофею

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Обложка © Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Варшавский зоопарк не предоставит самку манула Джесси для спаривания с самцом Тимофеем из Московского зоопарка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя польского зверинца.

«Да, у нас есть самка манула Джесси. <…> Но спаривание с российским самцом не рассматривается», — рассказал собеседник.

Он пояснил, что Джесси участвует в европейской программе разведения. Эта программа координируется Европейской организацией зоологических садов (EAZA).

«В этой программе участвуют все польские фертильные манулы. Таким образом, поиск партнёра для нашей самки в России не ведётся», — заявил представитель Варшавского зоопарка.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что Тимоше подбирают невесту, и зоосад сотрудничает с природоохранными организациями.

Вот теперь абсолютный хеппи-энд: Сиротка Панч из зоопарка Итикавы нашёл себе подругу

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке все медведи вышли из зимней спячки. Генеральный директор Светлана Акулова уточнила, что первыми пробудились Алладин, Гром и медведица Бабуля. На старой площадке активны Фаня и Вася. В филиале зоопарка под Устюгом проснулся медведь Миша, тогда как его сосед Яша еще находится в зимнем сне. Сотрудники опасались затяжного пробуждения животных из-за снежной зимы, но природные механизмы сработали. Специалисты отметили, что 32-летний Алладин, старейший гималайский медведь, успешно пережил зимний период.

Антон Голыбин
