Вот теперь абсолютный хеппи-энд: Сиротка Панч из зоопарка Итикавы нашёл себе подругу

Детёныш японской макаки по кличке Панч из зоопарка в городе Итикава, ставший звездой соцсетей из-за трогательной привязанности к плюшевой игрушке, обрёл подругу. Пользователи платформы Х делятся кадрами, как обезьянка теперь проводит время с сородичем по имени Момо.

Раньше Панч повсюду таскал с собой игрушечного орангутанга, заменявшего ему маму. Теперь же, стоит Момо игриво дёрнуть его за хвост, малыш тут же забывает о плюшевом спутнике и включается в игру. Друзья носятся наперегонки, прыгают и нежно обнимаются, а потом быстро ввязываются в шуточную борьбу, опрокидывая друг друга. При этом когда на горизонте появляется угроза в виде взрослой особи, Панч тут же хватает «маму» и убегает.

Посетители зоопарка с умилением наблюдают за новой дружбой и делятся видео в соцсетях. По их словам, Панч заметно оживился и стал более активным с появлением Момо.

Ранее Панч впервые дал отпор обидчикам. Инцидент произошёл, когда взрослая обезьяна вычёсывала малыша. К нему подбежали другие макаки и начали задирать. Однако Панч не убежал, а встал на задние лапы и смело отразил нападение, явно застав обидчиков врасплох.