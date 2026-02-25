Сиротка-Панч из зоопарка Итикавы встал в полный рост и впервые дал отпор обидчикам

Когда малыша вычёсывала взрослая обезьяна, к нему подбежали другие макаки и начали его обижать. Однако Панч не убежал, а встал на задние лапы и дал отпор не ожидавшим такого сопротивления задирам.

Представители зоопарка пояснили, что происходящее — часть естественного процесса интеграции в обезьянье сообщество. Изолировать сироту нельзя: в этом случае его не примут в стаю. По их словам, малыш и сам нередко пристаёт к вожакам, проявляя неуважение, за что периодически получает взбучку. Сейчас за Панчем ухаживают несколько взрослых обезьян, и у него уже появился настоящий друг.