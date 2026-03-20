Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 марта, 12:39

«Подберём лучше»: В СФ осудили Польшу за отказ дать манулу Тимофею невесту и «животную» русофобию

Сенатор Широков назвал решение Польши по Тимофею частью политики русофобии

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

В Совете Федерации прокомментировали отказ польской стороны предоставить самку манула для вязки с известным московским котом Тимофеем. Сенатор Анатолий Широков назвал в разговоре с Life.ru решение Варшавы частью политики тотальной русофобии, которая распространяется даже на животный мир.

«Польская действительность только тогда рождала что-то стоящее, когда Польша находилась в союзе с Россией. Амбиции Польши состоят в том, чтобы стать главной европейской державой», — заявил он.

Он обратил внимание, что на сегодняшний день амбиции Польши состоят в том, чтобы стать главной европейской державой. Очевидно, что Германия и Франция теряют своё влияние, и Польша рвётся сейчас к европейскому лидерству.

Одно из направлений получения этого знака — ярая русофобия, которая распространяется не только на экономические и политические отношения, но и на все возможные ниточки, связывающие наши страны. Дошли уже и до животного мира.

Анатолий Широков

Сенатор, член Совета Федерации

Сенатор выразил уверенность, что история с манулом Тимофеем станет для Польши «поучительной».

«У Польши исторические опыты показывают: что-то стоящее типа суверенитета, национального достоинства получалось только тогда, когда они были в союзе или в составе России. В этом отношении, может быть, даже хорошо, что сегодня не предоставили нашему манулу польскую невесту — ему подберут невесту гораздо лучше, чем польская. А поляки скоро сами прибегут и с невестой Тимофею, и со всем остальным», подытожил парламентарий.

К манулу Шу в Ленинградский зоопарк едет невеста Пепе из Барнаула

Ранее польская сторона отказала Московскому зоопарку в предоставлении самки манула для пары с котом Тимофеем. В Варшаве аргументировали это решение санкционными ограничениями и участием животного в европейской программе разведения, которую курирует Европейская организация зоологических садов (EAZA).

Екатерина Хмелева
