«Подберём лучше»: В СФ осудили Польшу за отказ дать манулу Тимофею невесту и «животную» русофобию
Сенатор Широков назвал решение Польши по Тимофею частью политики русофобии
© ТАСС / Владимир Гердо
В Совете Федерации прокомментировали отказ польской стороны предоставить самку манула для вязки с известным московским котом Тимофеем. Сенатор Анатолий Широков назвал в разговоре с Life.ru решение Варшавы частью политики тотальной русофобии, которая распространяется даже на животный мир.
«Польская действительность только тогда рождала что-то стоящее, когда Польша находилась в союзе с Россией. Амбиции Польши состоят в том, чтобы стать главной европейской державой», — заявил он.
Он обратил внимание, что на сегодняшний день амбиции Польши состоят в том, чтобы стать главной европейской державой. Очевидно, что Германия и Франция теряют своё влияние, и Польша рвётся сейчас к европейскому лидерству.
Одно из направлений получения этого знака — ярая русофобия, которая распространяется не только на экономические и политические отношения, но и на все возможные ниточки, связывающие наши страны. Дошли уже и до животного мира.
Сенатор выразил уверенность, что история с манулом Тимофеем станет для Польши «поучительной».
«У Польши исторические опыты показывают: что-то стоящее — типа суверенитета, национального достоинства — получалось только тогда, когда они были в союзе или в составе России. В этом отношении, может быть, даже хорошо, что сегодня не предоставили нашему манулу польскую невесту — ему подберут невесту гораздо лучше, чем польская. А поляки скоро сами прибегут — и с невестой Тимофею, и со всем остальным», — подытожил парламентарий.
Ранее польская сторона отказала Московскому зоопарку в предоставлении самки манула для пары с котом Тимофеем. В Варшаве аргументировали это решение санкционными ограничениями и участием животного в европейской программе разведения, которую курирует Европейская организация зоологических садов (EAZA).
