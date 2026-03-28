Москвичей предупредили об аномальной жаре летом 2026 года

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок рассказал, что предстоящим летом в Москве не исключены новые волны аномально жаркой и сухой погоды.

«Однако конкретно утверждать, что все лето будет жарким, преждевременно», — указал ТАСС климатолог Терешонок.

По словам климатолога, глобальное изменение климата способствует росту температуры. Уже сейчас в столичном регионе наблюдается аномальное тепло, сопровождавшееся побитием температурных рекордов. Терешонок пояснял, что фактическое лето в центральной России обычно начинается в конце мая — начале июня, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 15 градусов тепла. В Москве это в среднем происходит с 25 мая, а купальный сезон открывается в середине июня, когда вода прогревается до 18–20 градусов.

Ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Центральной России уже около двух недель сохраняется устойчивая теплая погода. Ключевую роль в формировании климата играет антициклон, благодаря которому наблюдается ясное небо и постепенное повышение температуры.