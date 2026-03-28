Тепло и ясно: Москвичей ждут по-настоящему весенние выходные

В субботу в Москве ожидается до 15 градусов тепла, осадков не прогнозируется. Об этом у себя в телеграм-канале рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По словам эксперта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без осадков, давление начнёт расти. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

В воскресенье, по прогнозу, будет солнечно, сухо и ещё теплее: днём до 18 градусов, ветер восточный, 2–7 м/с, давление вернётся к норме — 747 мм рт. ст.

Синоптик добавил, что в начале недели возможны дожди, но тёплая погода сохранится. Апрель в целом обещает быть на пару градусов выше климатической нормы.

