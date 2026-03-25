Синоптик пообещала москвичам конец комфортной погоды на следующей неделе

На следующей неделе в столице пройдут дожди различной интенсивности, сообщила РИА «Новости» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом на предстоящих выходных москвичей ждёт комфортная погода без осадков.

«30 и 31 марта у нас атмосферное давление понизится, погода будет уже определять атмосферные фронты, и там ожидается, что пройдут дожди различной интенсивности. Так что выходные дни просто будут, как говорится, завершением вот этого длительного периода очень комфортной погоды», — рассказала синоптик.

По её словам, затяжных дождей не ожидается, но возможны осадки от небольших до умеренных.

Ранее москвичам дали неутешительный прогноз на лето — придётся готовиться к капризам природы. Такая «размашистая синусоида» в погоде проявится и весной, и летом, сопровождаясь периодами дождей и гроз. Неустойчивая погода в тёплое время года в Москве типична для региона: смена жарких и прохладных периодов сопровождается дождями, грозами и локальными ливнями.