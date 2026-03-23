Готовьтесь к капризам погоды: Москвичам дали неутешительный прогноз на лето

Лето в Москве обещает быть неустойчивым: временами ожидаются сильные ливни и грозы, а один из месяцев будет жарким. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Говорить о том, что лето будет однородно тёплым, нельзя, но один из месяцев точно станет жарким», — отметил синоптик.

Шувалов подчеркнул, что такая «размашистая синусоида» в погоде проявится и весной, и летом, сопровождаясь периодами дождей и гроз. Неустойчивая погода летом в Москве типична для региона: смена жарких и прохладных периодов сопровождается дождями, грозами и локальными ливнями.

Ранее Life.ru писал, что в последнюю неделю марта в Московской области также прогнозируется малооблачная погода. Днём температура воздуха будет держаться около 10 градусов тепла, однако в ночные часы возможны заморозки, что приведёт к образованию гололедицы на дорогах.