Синоптик пообещал москвичам майское тепло на выходных

В ближайшие выходные в Москве прогнозируется заметное потепление. Воздух в столице может прогреться до +18 градусов, что соответствует погоде начала мая. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, в центральной части страны уже почти две недели сохраняется тёплая погода с признаками весеннего периода, которая к концу недели усилится. Основную роль в этом сыграет устойчивый антициклон, обеспечивающий ясное небо и стабильное тепло. Днём температура в Москве будет постепенно повышаться: сначала до +12…+15 градусов, а затем и выше. В выходные ожидается пик потепления, когда показатели могут достигать +15…+18 градусов.

При этом ночи останутся прохладными. После захода солнца температура будет опускаться примерно до −3…+2 градусов, из-за чего утром возможны тонкие слои льда на поверхности воды. Синоптик отмечает, что такие значения характерны для начала мая и близки к рекордным показателям последних лет, зафиксированным в 2020 году.

Ранее в Петропавловске-Камчатском фиксировались серьёзные последствия рекордных зимних снегопадов. По словам местных жителей, в отдельных районах начались подтопления: вода проникла в подвалы и подъезды многоквартирных домов.