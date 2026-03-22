Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 08:16

Вода в подъездах и подвалах: Зимние снегопады обернулись для Камчатки новой напастью

Камчатку затапливает после рекордных снегопадов, жители надели резиновые сапоги

В Петропавловске-Камчатском из-за рекордных зимних снегопадов начались подтопления — вода залила даже подъезды и подвалы многоквартирных домов. Об этом SHOT рассказали местные жители.

В Петропавловске-Камчатском из-за рекордных зимних снегопадов начался потоп. Видео © SHOT

По словам горожан, передвигаться по улицам можно только в высоких резиновых сапогах — лужи настолько огромны, что их невозможно перепрыгнуть или обойти. Ливнёвки не справляются. Автомобилисты жалуются, что в некоторых районах города проезд на легковушках невозможен, приходится искать объездные пути.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе ожидается потепление. Жители опасаются, что это вызовет новую, ещё более мощную волну подтоплений.

Москва прощается со снегом: Когда придёт настоящая весна

Снега в этом году было крайне много, поэтому в городах начинают заранее готовиться к последствиям зимних снегопадов. К примеру, в Московской области уровень половодья ожидается выше нормы, поэтому власти уже начали подготовку техники.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Обложка © SHOT

Владимир Озеров
