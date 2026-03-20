Москва прощается со снегом: Когда придёт настоящая весна

Снежный покров в Москве полностью растает в первые пять дней апреля. Об этом в соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На сегодняшний день слой снега в столице составляет 25–28 сантиметров. В течение ближайших пяти дней снежный покров уменьшится примерно на 17–20 сантиметров. К последним выходным марта, 28 и 29 числа, в городе останется около 9–12 сантиметров снега, а в заключительные дни месяца слой уменьшится до 1–3 сантиметров.

Тишковец отметил, что такое постепенное таяние снега связано с повышением температуры воздуха и усилением солнечного прогрева. Погода в начале апреля уже не будет способствовать накоплению нового снежного покрова, поэтому столичные улицы постепенно освободятся от снега.

Метеоролог уточнил, что оставшийся снег может задержаться лишь в затенённых местах и в парках, однако к первой неделе апреля Москва встретит весну практически без снега.

Ранее синоптик заявил, что с апреля в Москве начнётся «мощная весна» с температурой на три-четыре градуса выше климатической нормы. По словам эксперта, в таких условиях снег в столице растает на две недели раньше обычного.