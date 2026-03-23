«Орешник» атакует: Как не задохнуться от весенней «бомбардировки» пыльцой

Те, у кого есть аллегрия на орешник, уже упустили время подготовки для защиты к сезону цветения, сказал врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Тем не менее в беседе с Life.ru он объяснил, как облегчить состояние в сложившихся обстоятельствах.

Сразу скажу для аллергиков: время защищаться от орешника уже упущено. Надо было с поздней осени или зимой идти к аллергологу, делать тесты, выявлять аллерген и подбирать аллерговакцины. У нас есть вакцины против практически всех деревьев, которые вызывают аллергию в России, и против трав тоже. Но почему-то люди упорно этого не делают, ждут, пока начнётся аллергия, и начинают глотать таблетки, чихая, кашляя, а кто-то даже задыхается. Чтобы не умирать, лечением аллергии надо заниматься вовремя — с осени. Владимир Болибок Врач – аллерголог-иммунолог

Самый действенный метод защиты — элиминация, то есть полное избегание контакта с аллергеном. Оптимальный вариант — уехать в регион, где растение уже отцвело. Например, в Крыму орешник, ольха и берёза достигли пика ещё в феврале, и сейчас их сезон уже завершён. Альтернативой могут стать страны Средиземноморья, Красного моря, Персидского залива, а также Индия, Шри-Ланка, Вьетнам и Мальдивы.

«Если выехать не можете, нужно принимать меры защиты. Защитить жилище, чтобы пыльца не попадала внутрь. Окна надо завесить. Раньше рекомендовали марлю в четыре слоя, сейчас есть спанбонд — белый укрывной материал, огородники его знают. Им затягивают окна, чтобы при проветривании пыльца не залетала. Дома должен быть «остров безопасности», где можно продышаться, особенно во время сна», — посоветовал эксперт.

Кроме того, на улице обязательно следует носить маску. Подойдёт как медицинская одноразовая, так и тканевая для неоднократного использования. Однако такую маску необходимо стирать и сушить после каждого выхода из дома. Болибок объяснил это тем, что пыльца достаточно крупная и застревает в материале.

В настоящее время стали выпускать специальные аллергомаски в виде банданы, балаклавы или полушлема. Это подойдёт для тех, кто занимается спортом на улице. Дополнительную защиту обеспечат очки с закрытыми боками, которые предотвращают попадание аллергена в глаза. Такие можно приобрести в строительном магазине.

«Что касается медикаментозного лечения. Заранее лекарства принимать смысла нет: противоаллергические препараты действуют сутки, заранее пить их — только травиться химией. Если симптомы начались, в любой аптеке фармацевт подскажет — большинство антигистаминных безрецептурные. Сейчас и некоторые спреи, капли на основе гормонов тоже стали безрецептурными. Но важно: если пользоваться только ими и не проходить специального лечения у аллерголога, из года в год аллергия будет усугубляться», — подытожил специалист.

Напомним, что в Москве и области начал цвести орешник. Его пыльца считается одним из самых агрессивных аллергенов и может провоцировать чихание, зуд, насморк, а также першение в горле. Специалисты рекомендуют держать окна плотно закрытыми, оборудовать их антиаллергенными сетками, применять очистители воздуха и почаще проводить влажную уборку.