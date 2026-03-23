23 марта, 09:56

Окна на замок: Аллергиков предупредили о начале цветения орешника

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Для аллергиков наступил непростой период: в Москве и области зафиксировано начало цветения орешника. Его пыльца относится к сильным аллергенам и способна вызывать чихание, зуд, насморк и першение в горле.

В Москве и Подмосковье зацвёл орешник. Видео © Telegram / «Москва с огоньком»

Врачи рекомендуют аллергикам ограничить прогулки в сухую и ветреную погоду, а при выходе на улицу использовать маски и защитные очки. После возвращения домой необходимо сменить одежду, принять душ и промыть нос. Специалисты также советуют держать окна закрытыми, установить на них специальные сетки, использовать очистители воздуха и регулярно делать влажную уборку. Проветривать помещение лучше всего после дождя.

Ранее сообщалось, что многие россияне годами лечат сезонные ОРВИ, даже не подозревая, что на самом деле страдают от аллергии. Такая ошибка не только мешает вовремя остановить болезнь, но и может привести к развитию бронхиальной астмы.

