Россиян научили отличать аллергию от «сезонного ОРВИ» по ключевым симптомам

Многие люди годами лечат «сезонные ОРВИ», не подозревая, что на самом деле страдают от аллергии. Это мешает вовремя остановить болезнь и может привести к развитию бронхиальной астмы, предупредила врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Ирина Манина. По её словам, при ОРВИ наблюдаются боль и жжение, а при аллергии — зуд.

При аллергии нет выраженной боли и жжения, выделения всегда остаются прозрачными, а поражаются всегда парные зоны (оба глаза, обе половины носа). Аллергия практически никогда не сопровождается высокой температурой, в отличие от вирусной инфекции, и может длиться неделями и месяцами.

Самый простой способ самодиагностики — приём антигистаминных: если причина в аллергии, симптомы начнут уходить уже через несколько минут, при ОРВИ эффекта не будет. Без адекватной терапии аллергический насморк может быстро перерасти в бронхиальную астму, подчеркнула эксперт.

«Самолечение критично, потому что запускается прогрессия иммунных нарушений. Аллергическое заболевание в таких условиях прогрессирует очень быстро», — заключила собеседница «Газеты.ru».

Ранее президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3-5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже.