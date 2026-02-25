Президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Об этом рассказал журналист Life.ru из Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Путину представили уникальную вакцину от аллергии на пыльцу. Видео © MAX / Юнашев LIVE

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила президенту, что разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3–5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже. Вакцина уже проходит третью фазу клинических испытаний. Средство эффективно для пациентов с реакцией на пыльцу берёзы и сходные аллергены. Завершение испытаний и выход препарата в гражданский оборот позволят тысячам людей забыть о сезонных мучениях.

Новая вакцина от аллергии, представленная президенту, может стать спасением для миллионов россиян в преддверии сезона цветения. ФМБА рассчитывает получить временное регистрационное удостоверение на препарат уже осенью этого года. Федеральное медико-биологическое агентство прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки сделать вакцину доступной для населения.